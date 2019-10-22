Instagram kullanıcılarına kötü haber! Artık bu filtreleri göremeyebilirsiniz

Instagram, kullanıcılara kötü yönde tesir eden bir dizi filtrenin sonunu getireceğini duyurdu. Özellikle de hikayeler üzerinde yapılabilen ve paylaşmadan önce kullanıcıların kullanabileceği pek çok filtre bulunuyordu. Ancak Fix Me, Beautiful Face, HolyBucks ve Plastica gibi bazı filtrelerin özellikle gençleri olumsuz yönde etkileyip, onlarda 'mükemmel vücut algısı' yarattığı doğrulanmıştı.