Instagram kullanıcılarına kötü haber! Artık bu filtreleri göremeyebilirsiniz
Popüler sosyal medya platformu Instagram, yakın zamanda beğenilerin görüldüğü kısmı kaldırmıştı. Instagramın yeni aldığı kararla bünyesinde bulunan bir dizi filtreyi kaldırılıyor.
Instagram, kullanıcılara kötü yönde tesir eden bir dizi filtrenin sonunu getireceğini duyurdu. Özellikle de hikayeler üzerinde yapılabilen ve paylaşmadan önce kullanıcıların kullanabileceği pek çok filtre bulunuyordu. Ancak Fix Me, Beautiful Face, HolyBucks ve Plastica gibi bazı filtrelerin özellikle gençleri olumsuz yönde etkileyip, onlarda 'mükemmel vücut algısı' yarattığı doğrulanmıştı.
Bu filtrelerin aktif hale gelmesiyle pek çok geri bildirim alan ve kullanıcıların bu yönde şikayetlerini dikkatle dinleyen şirket ise Spark AR altında hayatımıza giren bir dizi filtreyi ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.
Dudak büyüten, yüzü pürüzsüzleştiren, özetle mükemmellik yaratmayı amaçlayan filtreler için yolun sonu görünüyor.
Estetiğe ilişkin filtreleri kapsayan yasaklama kararının hızlıca uygulanması beklenirken, yüze çil ekleyen veya cildi biraz daha pürüssüzleştiren filtreler ise cerrahi bir müdahale gerektirmediğinden kalmaya devam edecek.