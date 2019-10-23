YPG'ye verilen süre başladı! Rus savaş uçakları bombardımana başladı

SURİYE'nin İdlib kentinde Rus savaş uçakları, kentin güneyindeki Şeyh Mustafa ve Nebil köyünü bombardımana tuttu.

Türkiye, Rusya ile 10 maddelik mutabakata imza atarak terör örgütü YPG'ye 150 saatte geri çekilmesi için süre verildi. Saat 12.00'de YPG'ye verilen süre başladı.

Rusya bombardımana başladı

Sürenin başlamasıyla Suriye'nin İdlib kentinde Rus savaş uçakları, Şeyh Mustafa ve Nebil köylerini vurdu. Yerel kaynaklar, Suriye rejimi ordusu güçlerinin de bazı köyleri top atışı ile bombaladığı bildirildi.

Soçi Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için gittiği Rusya'nın Soçi kentinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Toplantınına ardından Başkan Erdoğan ve Putin, Suriye ilgili alınan tarihi kararları açıkladı.

Toplantının ardından, 'Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası' yayınlandı.

YPG'ye 150 saat

Mutabakat kapsamında terör örgütü YPG'ye 150 saat verilip, Güvenli Bölge'den çekilmesi imzalandı. Türkiye ve Rusya anlaşma kapsamında beraber hareket edecekken Rus savaş uçakları harekete geçti. İdlib'in güneyindeki 2 köy vuruldu.