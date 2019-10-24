Mehmet Metiner'i canlı yayında çıldırtan sözler!

Mehmet Metiner ve CHP'li Necdet Saraç CNN Türk'te karşı karşıya geldi. Trump'ın mektubu konusunda ağzına geleni söyleyen Metiner'i kızdıran ise HADEP'e katıldığı döneme ilişkin sözler oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekatı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı rezil mektup CNN Türk'te tartışıldı. CHP'li Necdet Saraç'ın mektupla ilgili sözlerine itiraz eden Mehmet Metiner, Trump'a ağzına geleni saydırdı.

ABD ve Rusya ile Suriye konusunda imzalanan mutabakatlar Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'de tartışıldı. Türkiye'nin terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın da ele alındığı programda ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonu öncesi Türkiye'ye gönderdiği mektup konuklar arasında sinirlerin gerilmesine neden oldu.

Saraç'ın sözleri ve Metiner'in tepkisi

Necdet Saraç, hükümeti ABD Başkanı Trump'ın gönderdiği mektuba sessiz kalmakla suçladı. Erdoğan'ın mektupla ilgili sözlerini de hatırlatan Saraç'a itiraz AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi. CHP'nin FETÖ'nün tapelerinde olduğu gibi bu kez de Trump'ın mektubu üzerinde tepindiğini ileri süren Metiner, S-400'ler konusunda "Erdoğan neyin güveniyor" diye eleştiren CHP'nin bugün de Suriye konusunda hükümeti eleştirerek Esed'in politikalarını savunduğunu söyledi.

İşte Metiner'in o sözleri:

"Tam bir paçavradır. Kendisi ahmak olamayacak kadar ahmak oğlu ahmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar hiçbir sözün arkasında kalmamıştır. Kendisi ile görüşmeye gitmesinde son derece yarar vardır. Devlet yöneten bir lider aynı zamanda diplomasinin tüm seçeneklerini kullanır."

Metiner'e HADEP silahı

Saraç ise CHP'yi suçlayan bu sözlere Metiner'e HADEP dönemini hatırlatarak cevap verdi. Saraç'ın bu sözleri ikili arasında yeni bir tartışma yarattı. Metiner, Saraç'ı fikren ve siyaseten zavallı olmakla suçladı. İşte ikili arasındaki o diyalog;

Necdet Saraç: Bu kadar evrilirsen olmaz!

Mehmet Metiner: Ya bırak Necdet! Hakikaten fikren, siyaseten o kadar zavallı şeyler söylüyorsun ki! Yüreğin yeterse seninle bunu baş başa konuşuruz.

N.S: Siz iktidarı arkanıza alarak konuşuyorsunuz. Biz almadan konuşuyoruz.

M.M: Biz milleti arkamıza alıyoruz.

N.S: Bizim yüreğimiz her şeye yeter. Gücümüz her şeye yeter!

M.M: Biz PKK'yı YPG'yi arkamıza almıyoruz.