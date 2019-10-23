HABER /  SPOR

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yönetimine çağrı

Rıdvan Dilmen, canlı yayında Galatasaray yönetimine çağrıda bulunarak, Sivasspor maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Florin Andone'nin bonservisinin mutlaka alınması gerektiğini söyledi.

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Sporun Not Defteri programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, "Andone'yi çok beğendim. Galatasaray, ne yapıp edip bonservisini alsın. İlk maçta da çok beğenmiştim, çok değerli bir oyuncu. Galatasaray'a yakışır bir oyuncu diye düşünüyorum. Ayrıca ülkemizde gol krallığına aday olacağını düşünüyorum. Falcao döndüğünde çift santrfora dönülmek zorunda kalınabilir. Andone bence ligimizin iyi santrforlarından bir tanesi." dedi.

"Belhanda keşke özür dilese"
Dilmen, "Belhanda'yı ben beğenmedim maçta. Ancak olaya iki türlü bakmamız gerekiyor; Galatasaray taraftarının da Belhanda'nın da hatası var. Taraftar ve teknik ekip eliyle bu iş düzeltilmelidir. Mutlaka transfer döneminde değerlendirilecektir. Çünkü taraftarla oyuncu arasında kopukluk olduğu zaman toparlamak zor oluyor. Keşke özür dilese Belhanda, o zaman Galatasaray taraftarı elini uzatacaktır. Uzatmazsa da kulüp kaybedecektir." diye konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Putin'in sağ kolu konuştu: Erdoğan harika politika yürütüyor
YPG'ye verilen süre başladı! Rus savaş uçakları bombardımana başladı
UltrAslan küfürbaz Belhanda'yı bombaladı: Ahlaksızlığı sineye çekemeyiz
AK Partili Ünal'dan gündeme ilişkin bomba açıklamalar: Başarının bir tadını çıkaralım
Süleyman Soylu açıkladı: Şehirler PKK'dan tamamen temizlendi
Büyük oranda tasarruf sağlıyor kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Voleybolda Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'yi deviren Galatasaray'ın
2020 Yılı Bütçesi çalışma programı belli oldu
Neymar'dan Galatasaray itirafı!
İsrail'de hükümeti kurma görevi Gantz'a verildi
Birleşmiş Milletlerden Suriye'de gerginliği azaltacak her türlü girişime destek
28 Ekim'de bankalar açık mı saat kaça kadar işlem yapılacak?
Yorumlar