HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlığın ardından 22 gün sonra görevinin başına geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmek için evine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Erdoğan'ın geçmiş olsun ziyaretine sivil plakalı araçla gelmesi dikkat çekti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileteceği belirtilmişti.

35 dakika sürdü
İkili arasındaki son yüz yüze görüşme 31 Temmuz 2019’da yine Bahçeli’nin Beytepe Mahallesi’nde bulunan evinde gerçekleştirilmişti. MHP Lideri Bahçeli’nin 3 haftalık nekahet döneminin ardından telefonla görüşen ikili, ilk defa yüz yüze görüştü. İkilinin basına kapalı olarak gerçekleştirdiği görüşme 35 dakika sürdü.

Suriye'yi konuştular
Ziyarette bir hayli keyifli halleri kadraja yansıyan iki lider, Suriye'ye yönelik görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünkü Rusya ziyaretinden de Bahçeli'ye bahsettiği aktarıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
YPG'ye verilen süre başladı! Rus savaş uçakları bombardımana başladı
UltrAslan küfürbaz Belhanda'yı bombaladı: Ahlaksızlığı sineye çekemeyiz
AK Partili Ünal'dan gündeme ilişkin bomba açıklamalar: Başarının bir tadını çıkaralım
Süleyman Soylu açıkladı: Şehirler PKK'dan tamamen temizlendi
Büyük oranda tasarruf sağlıyor kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor
Resulayn'da YPG'nin karargahına Türk bayrağı! İşte zaferin fotoğrafı
ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de bir kişiye komşusunun eşeğine tecavüz iddiasıyla dava açıldı
Sergen Yalçın: Agresif oynayarak kazanmak istiyoruz
Bilişim Vadisi Türk teknolojisini Singapur'a taşıyor
Honda hedef büyüttü 3 yıl içinde 6 yeni model
Lise son sınıf öğrencisi kıza kabusu yaşattılar! Zorla ilişkiye soktular
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 4 gün olur mu yeni haber
Yorumlar 5 yorum