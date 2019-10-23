Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlığın ardından 22 gün sonra görevinin başına geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmek için evine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Erdoğan'ın geçmiş olsun ziyaretine sivil plakalı araçla gelmesi dikkat çekti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileteceği belirtilmişti.

35 dakika sürdü

İkili arasındaki son yüz yüze görüşme 31 Temmuz 2019’da yine Bahçeli’nin Beytepe Mahallesi’nde bulunan evinde gerçekleştirilmişti. MHP Lideri Bahçeli’nin 3 haftalık nekahet döneminin ardından telefonla görüşen ikili, ilk defa yüz yüze görüştü. İkilinin basına kapalı olarak gerçekleştirdiği görüşme 35 dakika sürdü.

Suriye'yi konuştular

Ziyarette bir hayli keyifli halleri kadraja yansıyan iki lider, Suriye'ye yönelik görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünkü Rusya ziyaretinden de Bahçeli'ye bahsettiği aktarıldı.