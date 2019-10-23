Hulusi Akar: Türkiye ABD'den Patriot sistemlerini satın alabilir

Milli Savunma Bakanı, Türkiye'nin Patriot füze sistemi satın alabileceğini ve ABD ile yaşanan F-35 anlaşmazlığının üstesinden gelebileceğini söyledi

S-400 Hava Savunma Sistemi'nin Rusya'dan satın almasının ardından ABD ile Türkiye arasında kriz meydana gelmişti. ABD, Türkiye karşı S-400'lere karşılık F-35 ve Patriot satışını iptal etme ve ekonomik yaptırım tehditlerinde bulunmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hem Suriye'de kurulacak güvenli bölge ile ilgili hem de ABD ile çıkmaza giren F-35 ve Patriot'larla ilgili bilgi verdi.

Reuters haber ajansına konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki son durumu ve Türk-ABD ilişkilerini değerlendirdi. Bakan Akar, "F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz. ABD'den Patriot sistemi alabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde gündeme gelebiliriz" dedi.

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

Gözlem noktalarının kurulması konusunu değerlendiriyoruz, sahadaki duruma göre sayı artıp azalabilir. Türkiye, NATO müttefikleri tarafından anlaşılmak konusunda zorlanıyor. Harekat alanı dışında herhangi bir operasyona ihtiyacımız yok. F-35 programı konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz.

NATO Türkiye'nin merkezidir

Türkiye ABD'den Patriot sistemlerini satın alabilir. Yaptırım konusunun gündemden düşmesini bekliyoruz. Almanya'nın güvenli bölge konusundaki önerisini yarın dinleyeceğiz. NATO Türkiye'nin merkezidir.