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Skandal! ABD’li senatörler terörist için vize istedi

ABD senatörleri Lindsey Graham, Chris Van Hollan ve Marsha Blacburn'ün terör örgütü YPG'nin yöneticisi Mazlum Kobani için vize başvurusunda bulunduğu iddia edildi.

CNN muhabiri Ryan Browne’nin iddiasına göre, senatörler ABD Başkanı Trump’ın terörist Mazlum Kobani’ye teşekkürü sonrasında harekete geçerek Kobani’nin ABD’ye gelmesini sağlamak üzere vize başvurusunda bulundu.

Pompeo'ya yazıldı

Dışişleri Bakanı Pompeo’ya yazıldığı belirtilen mektupta senatörlerin “ABD’nin Suriye’den çekilmesinin bölgedeki ABD müttefikleri için ciddi sonuçları oldu. IŞİD ile savaştaki operasyonlardan sorumlu General Mazlum’un ABD’ye ziyareti için gerekli olabilecek işlemleri düzenlemenizi rica ediyoruz” ifadelerini kullandığı belirtildi.

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