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Dolar daha da düşer mi? MB'nin faiz silahı gündemde

Dolar ne oldu? Soçi'deki zirve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye açıklamaları sonrası dolar yönünü bir kez daha aşağıya çevirdi. Şimdi gözler Merkez Bankası'nın yarın ki faiz kararında...

Soçi'deki Suriye mutabakatı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağı açıklaması doların yönünü bir kez daha aşağıya çevirdi.

Trump açıklamasında, "Türkiye'nin verdiği taahhütleri yerine getirmemesi halinde, çelik ve diğer ürünlerin ihracatı üzerindeki vergilerin artırılması da dahil yaptırım uygulama hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Trump, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından çelikte gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesi ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle yürütülen görüşmelerin durdurulmasına karar vermişti.

Yaptırımların kaldırılmasının ardından ise Dolar kuru çakıldı. Güne 5.80’den başlayan döviz kuru Trump’ın açıklamalarından 5.70 sınırına dayandı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı

Öte yandan piyasalar Merkez Bankası kararına kilitlendi. Uzmanlara göre MB'nin faiz indirim kararı alması halinde dolardaki düşüşün daha da devam edeceği belirtiliyor.

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