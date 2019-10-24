Haftada 1.5 kilo verdiren Paleo diyeti nedir nasıl yapılır işte örnek liste

Paleo diyeti nedir, nasıl yapılır? Taş Devri diyeti olarak da anılan Paleo diyeti listesi, paleo diyeti yasaklı yiyecekler ile örnek paleo diyeti alışveriş listesi ile örnek menünün detayları haberimizde. Paleo diyeti ile haftada 1.5 kilo zayıflayabilir, vücudunuzun direncini arttırabilirsiniz.

Paleo diyeti nedir sorusunun yanıtı Taş Devri, Mağara Adamı veya Paleo Diyeti olarak da anılan beslenme şekli olarak açıklanabilir. Yeni gibi görünse de aslında 1970'lerde gastroenterolog Walter Voegtlin tarafından 2.5 milyondan 10 bin yıl öncesine kadar değişen bir sürede yaşayan Paleolitik atalarımızın modern insanlara nasıl sağlıklı beslenebileceklerini öğretebilecekleri düşünseyle başladı.

Paleo yaklaşımının amacı Paleolitik çağdaki insanların yeme biçimini kopyalamak, günümüzde adapte edebilmekten geçiyor. Tahılların ve baklagillerin ekiminden, işlenmiş, paketlenmiş gıdaların da icat edilmesinden çok çok önce, binlerce yıl önceki yiyeceklerin aynısını tüketmeye ağırlık vermesi esasına dayanır. Paleo savunucularına göre, hastalıklardan korunmak için bir mağara adamının yemediğini modern insanlar da yememeli.

Paleo diyetinin faydaları

Kilo vermeye yardımcı olur, sağlıklı ışıltılı bir cilde kavuşursunuz, kaslarınızın gelişmesine yardımcı olur, ruh halinini güçlendirir, yorğunluğu giderir, kronik intihapla mücadale eder, vücut ağrılarını giderir, vücudunuzun sıfırlanmasına ve daha güçlü bir hücresel sistemin yeniden yapılandırılmasına yardımcı olur.

Paleo diyetinde neler yenir?

Sebzeler, meyveler özellikle yabani orman meyveleri, yağsız et, deniz ürünleri, sağlıklı yağlar, yumurta, tohum ve çiğ kuruyemişler.

Paleo diyeti sonrası vücudunuzda meydana gelecek değişiklikler ise şöyle;

Protein, yağ ve karbonhidrat dengesi oluşur, asit baz dengesi ideal seviyeye ulaşır, bağırsak sağlığı gelişir, sağlıklı yağ asidi dengelenir, dengeli kan şekeri seviyelerine kavuşulur.

Paleolitik dönemdeki atalarımız gibi Paleo gıdalarının sunduğu sadeliği bugün yakalayabilirsek vücudunuza iyileşmek için ne kadar yardımcı olacağını düşünün. Her şeyden önce alışık olduğumuz işlenmiş gıdaları, şekerleri ve nişastaları keserek daha sağlıklı bir yaşam sürerek günümüz hastalıklarından korunabiliriz.

Paleo diyeti yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

Paleo diyeti sağlıklı karbonhidrat tüketimine izin verir. Ancak rafine şeker ve paketli ürünlerden kesinlikle uzak durmanız gerekir. Paleo diyeti doğal şeker tüketimine uygundur. Paleo diyetinde süt ürünlerini kullanmanız kesinlikle yasak. Bu yasağa terayağı da dahil.

Şekerli gazlı içecekler, hamur işleri, kurabiyeler, krakerler, ekmek, dondurma ve tahıllar dahil olmak üzere evinizdeki sağlıksız tüm yiyecekleri temizlemeniz gerekmektedir.

Paleo diyeti alışveriş listesi örneği

Paleo diyetinde yiyebileceğiniz çok çeşitli yiyecekler bulunmaktadır. Bu alışveriş listesi size nasıl başlayacağınız konusunda bir fikir verebilir.

Et: Sığır eti, kuzu eti vb.

Kümes hayvanları: Tavuk, hindi vb.

Balık: Somon, alabalık, uskumru vb.

Yumurtalar

Taze sebzeler: Marul, domates, biber, havuç, soğan vb.

Dondurulmuş sebzeler: Brokoli, ıspanak, çeşitli sebze karışımları vb.

Meyveler: Elma, muz, armut, portakal, avokado

Meyveler: Çilek, yaban mersini vb.

Kuru yemiş: Badem, ceviz, fındık

Badem yağı

Hindistan cevizi yağı

Zeytinyağı

Zeytin

Tatlı patates

Baharat ve çeşniler: Deniz tuzu, karabiber, zerdeçal, sarımsak, maydanoz vb.

Paleo diyetiyle kaç kilo verilir?

Paleo diyetini uygulayanların haftada ortalama 1-1,5 kg ağırlık verdiği görülmektedir. Ancak uygulanan diyet sisteminin sonucunda verilen kilogram diyetin kalorisi ve kişinin metabolizmasına göre farklılık gösterebilir. Kilo verme süreci veya hızı kişinin metabolizmasının çalışma hızına, beslenme alışkanlıklarına ve fiziksel aktivite durumuna göre değişir. Ancak hızlı ve kalıcı olmadan verilen kiloların çabuk geri alınabilecği unutulmamalıdır. Uygulanacak beslenme planı kişinin yaş, cinsiyet, boy, kilo ve fiziksel aktivite seviyesine göre değişir. Paleo diyetinde ise çok fazla besin kısıtlaması vardır ve bütün besin gruplarından yeteri miktarda alınamamaktadır. Bu yüzden de her bireyde olumlu sonuçlar vermeyebilir.

Paleo diyeti örnek menü

Kahvaltı: 2 adet yumurta, domates, salatalık, 2 adet ceviz içi

Ara öğün: 10 adet fındık + 2 adet kuru kayısı

Öğle: 100-120 gr haşlama veya ızgara et, tavuk veya balık, haşlama sebze

bOl yeşillik ile yapılmış salata (1 yemek kaşığı zeytinyağ ve limon)

Ara öğün: 1 porsiyon meyve + 2 adet ceviz içi

Akşam: Zeytinyağlı sebze yemeği, salata

Gece: 1 porsiyon meyve