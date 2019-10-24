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Darüşşafaka Tekfen deplasmanda rahat kazandı

Darüşşafaka Tekfen deplasmanda konuk olduğu İtalyan temsilcisi Germani Brescia Leonessa'yi 61-35 yendi.

7Days EuroCup C Grubu 4'üncü hafta maçında Darüşşafaka Tekfen deplasmanda konuk olduğu İtalyan temsilcisi Germani Brescia Leonessa'yi 61-35 mağlup etti. Bu sonuçla yeşil-siyahlılar C Grubu'ndaki 3'üncü galibiyetini elde ederken ev sahibi ekip 2'nci yenilgisini aldı.

Darüşşafaka Tekfen'de ABD'li basketbolcusu Bonzie Colson, kaydettiği 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

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