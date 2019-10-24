Tecavüz davasında Ronaldo'nun başını yakacak bomba detay

'Yapma' ve 'dur' dediğini itiraf etmişti: Ronaldo'nun ayrıca avukatlarına, kadının kendisine 'yapma' ve 'dur' dediğini itiraf ettiği, yine bu sızdırıldığı belirtilen 100 sayfalık e-mailde de bu durumun yer aldığı ifade edildi.