Tecavüz davasında Ronaldo'nun başını yakacak bomba detay
Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Kathryn Mayorga'nın soruşturmayı yürüten makamlara sunduğu delillerle, yıldız futbolcunun DNA'sı üzerinde yapılan çalışmalar sonucunu verdi.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nde süren tecavüz soruşturmasıyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Soruşturmayı yürüten birimlerin mail yazışmalarından, ortaya yeni bilgilerin çıktığı ve bunların da Cristiano Ronaldo'nun aleyhine sonuçlar yaratabileceği bildirildi.
DNA'lar uyuştu: Buna göre Ronaldo'nun DNA'sının, tecavüz suçlamasında bulunan kadının sunduğu kanıtlarla eşleştiği bildirildi. Bu durum Ronaldo'yu suçlu yapmasa da soruşturmanın gidişatını etkilemesi bekleniyor.
'Yapma' ve 'dur' dediğini itiraf etmişti: Ronaldo'nun ayrıca avukatlarına, kadının kendisine 'yapma' ve 'dur' dediğini itiraf ettiği, yine bu sızdırıldığı belirtilen 100 sayfalık e-mailde de bu durumun yer aldığı ifade edildi.