HABER /  GALATASARAY

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a çağrı: Andone'nin bonservisini alın

Rıdvan Dilmen, Sivasspor maçında 2 gol atan ve Real Madrid'e karşı birçok gol pozisyonuna giren Florin Andone'nin bonservisinin mutlaka alınması gerektiğini söyleyerek Galatasaray yönetimine çağrıda bulundu.

Deneyimli futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Sporun Not Defteri programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''Ne yapıp edip bonservisini alsınlar''
Dilmen, "Andone'yi çok beğendim. Galatasaray, ne yapıp edip bonservisini alsın. İlk maçta da çok beğenmiştim, çok değerli bir oyuncu. Galatasaray'a yakışır bir oyuncu diye düşünüyorum. Ayrıca ülkemizde gol krallığına aday olacağını düşünüyorum. Falcao döndüğünde çift santrfora dönülmek zorunda kalınabilir. Andone bence ligimizin iyi santrforlarından bir tanesi." ifadelerini kullandı.

''Keşke özür dilese Belhanda''
Real Madrid maçında Belhanda'yı beğenmediğini dile getiren Dilmen,  "Belhanda'yı ben beğenmedim maçta. Ancak olaya iki türlü bakmamız gerekiyor; Galatasaray taraftarının da Belhanda'nın da hatası var. Taraftar ve teknik ekip eliyle bu iş düzeltilmelidir. Mutlaka transfer döneminde değerlendirilecektir. Çünkü taraftarla oyuncu arasında kopukluk olduğu zaman toparlamak zor oluyor. Keşke özür dilese Belhanda, o zaman Galatasaray taraftarı elini uzatacaktır. Uzatmazsa da kulüp kaybedecektir." diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Belhanda'dan Galatasaray taraftarına şok küfür! Eliyle silah işareti bile yaptı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yargı reform paketi Resmi Gazete'de yayımlandı! Düşünceyi açıklamak suç değil
Mete Yarar'dan Barış Pınarı yorumu 10 yıl sonra bu ülkenin kaderini değiştirecek
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den küstah 'savaş suçu' sözleri
CHP'li vekil Erdal Aksünger'den skandal YPG/PYD açıklaması! Terör örgütü değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
S-400'lerin teslimatı tamamlandı ABD'den yeni açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Buducnost VOLI'yi uzatmada yıktı
Darüşşafaka Tekfen deplasmanda rahat kazandı
Haftada 1.5 kilo verdiren Paleo diyeti nedir nasıl yapılır işte örnek liste
24 Ekim evde bakım parası yatan iller hangisi 2019 sorgulama
LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi belirlendi
Kayınpeder kına gecesi damadının boğazını kesti! Meğer planlıymış
Yorumlar 1 yorum