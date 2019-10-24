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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi! 10 sıra daha yükseldik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden son dakika açıklamalarda bulunarak Dünya Bankası’nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde Türkiye'nin 33. sıraya yükseldiğini kaydetti.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Dünya Bankasının hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) geçen yıl sağlanan 17 basamaklık yükselişle 60. sıradan 43'üncü sıraya çıktığını anımsattı.

Bankanın bugün açıklanan 2020 raporuna göre Türkiye'nin 10 sıra daha yükselerek 33. sıraya yerleştiğini bildiren Albayrak, şunları kaydetti:

Türkiye'nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız

"Bakanlığımız liderliğinde yürüttüğümüz iş yapma kolaylığı reform çalışmalarına katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı, ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki çalışanlarımızı ve TOBB'u tebrik ediyorum. Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye'nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız."

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