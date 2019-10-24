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Abdulhamit Gül'den son dakika yargı reform paketi açıklaması

Anadolu Ajansı

Hükümetin uzun zamandır üzerinde çalıştığı Yargı reform paketi Resmi gazetede yayınlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gelişmeyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Gül, yargı reform strateji belgesi kapsamındaki ilk paketin Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin, "Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır." ifadesini kullandı.  Gül, paketin Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Bakan Gül, "TBMM Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır." açıklamasını yaptı.

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