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Kırmızı listedeki 2 terörist MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla öldürüldü

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MİT ve TSK'nın operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.

Türkiye güne MİT ve Silahlı Kuvvetlerin operasyonuyla uyandı. Terör örgütüne göz açtırmayan emniyet güçleri kırmızı kategoride yer alan örgütün üst düzey 2 ismi öldürüldü. 

MİT ve TSK'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden "Gülçiya" kod adlı Servet Aydın ve "Tekoşin Batman" kod adlı Söylemez Yaşar etkisiz hale getirildi.

MİT'in elde ettiği anlık istihbaratın TSK ile paylaşılması sonucu harekete geçen F-16'lar, teröristleri nokta atışı ile tam isabetle vurdu.

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Operasyonla etkisiz hale getirilen "YJA-STAR" sözde askeri konsey ve PKK/PAJK konsey üyesi Servet Aydın'ın kırmızı kategoride arandığı, 2000'li yıllarda Diyarbakır kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve Diyarbakır şehir merkezi ile kırsal alanında gerçekleştirilen birçok eylemin de azmettiricisi olduğu belirlendi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen Söylemez Yaşar da kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunuyordu. Geçmiş dönemde sözde Gare alanı YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen Yaşar'ın, örgütün sözde Irak Gare alanı yürütme konsey üyesi olduğu öğrenildi.

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