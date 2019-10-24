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Trump'ın yaptırımların kaldırılacağı açıklaması! Dolarda hızlı düşüş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasıyla birlikte 5,73 seviyelerine gerileyen dolar/TL güne 5,76 seviyesinden başladı.

ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığı'na talimat verdiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde 20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturulduğunu belirtti.

Dolarda son durum

5,7570 seviyelerinde işlem görüyordu

Açıklama sonrası düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL, uluslararası piyasalarda yüzde 1,3 azalışla 5,7330 seviyelerinde dengelendi. Suriye konusunda Türkiye ile Rusya'nın vardığı anlaşmanın etkisiyle dün düşüşle başlayan dolar/TL, yurt içi piyasaların kapanışında 5,7570 seviyelerinde işlem görüyordu.

Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından dolar/TL, 24 Ekim Perşembe güne 5,76 seviyesinden başladı.

Altında son durum

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