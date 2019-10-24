Rusların yaptığına bak YPG ile canlı bağlantı kurdular

Dünya Türkiye ve Rusya arasında yapılan Suriye mutabakatını konuşurken Rusya'dan Türkiye'i kızdıracak bir haber geldi. Rus bakan ve komutanların YPG'li teröristle canlı bağlantı kurduğu ortaya çıktı.

Rus Bakan Sergey Şoygu, beraberindeki komutanlarla birlikte YPG'li teröristle görüştü görüntüleri basına servis etti. Rusya, terör örgütü YPG ile bağlantısını artık gizlemiyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmeye Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un da katıldığı ifade edilirken, “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mazlum Abdi ile 22 Ekim günü Soçi’de Rusya ve Türkiye liderlerinin vardığı anlaşma kapsamındaki Kürt tarafının uygulamalarını görüştü” dendi.

YPG'yle canlı bağlantı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, YPG'li terörist Mazlum Kobani ile görüntülü görüşme yaptı. Görüşmede, Bakan Şoygu'ya Rus komutanlar da eşlik etti. YPG'li teröristin, görüşmede Rus bayrağının önünde oturduğu dikkatlerden kaçmadı.