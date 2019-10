Donald Trump 'sabırsızlanıyorum' deyip terörist başını ABD'ye davet etti

ABD Başkanı Donald Trump hem Türkiye ile hem terör örgütü YPG'yi aynı anda idare ediyor.

Operasyonu durdurma çabaları için kendisine teşekkür eden SDG'nin sözde komutanı Mazlum Kobani (Türkiye'de bilinen adıyla Ferhat Abdi Şahin) için Trump, skandal bir paylaşıma imza attı.

Terörist başına övgüler yağdırdı

Trump, "General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim. En içten dileklerimi lütfen Kürt halkına iletin. Sizinle en yakın zamanda görüşmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Thank you General Mazloum for your kind words and courage. Please extend my warmest regards to the Kurdish people. I look forward to seeing you soon. @mustefabali