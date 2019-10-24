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Donald Trump 'sabırsızlanıyorum' deyip terörist başını ABD'ye davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılmasından kısa bir süre sonra terör örgütü YPG'nin yöneticisi konumundaki Mazlum Kobani için, "Sizinle en yakın zamanda görüşmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump hem Türkiye ile hem terör örgütü YPG'yi aynı anda idare ediyor. 

Operasyonu durdurma çabaları için kendisine teşekkür eden SDG'nin sözde komutanı Mazlum Kobani (Türkiye'de bilinen adıyla Ferhat Abdi Şahin) için Trump, skandal bir paylaşıma imza attı.

Terörist başına övgüler yağdırdı

Trump, "General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim. En içten dileklerimi lütfen Kürt halkına iletin. Sizinle en yakın zamanda görüşmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca bu twitin altına terörist başının kendisine teşekkür ettiği ve Türkiye'ye iftira attığı açıklamalarını retweet etti.

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