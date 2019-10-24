Bu kış nasıl geçecek İstanbul için kar kapıda meteoroloji duyurdu

Havaların iyiden iyiye soğudu şu günlerde vatandaşlar bu sene kış nasıl geçecek, kar ilk ne zaman yağacak sorularının yanıtını aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre kasım ayında ilk kar yağışı görülecek ocak ve şubat ayında yoğun kar yağışı görülecek.

Bu sene kış nasıl geçecek, ilk kar yağışı ne zaman hangi ayda görülecek araştırması şimdiden başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, değerlendirmelerde bulundu. Bu sene Kasım ayında bir anomali olduğunu ve sıcaklığın mevsim normallerinin altında olacağını belirten Tek, çok soğuk bir kış geçireceğimizi söyledi. Ocak ve Şubat ayında en yoğun kar yağışı görülecek ancak buna rağmen az yağışlı bir kış olacak.

"Ayazı daha fazla bir kış:İstanbul'a bu kış ilk karın erken yağabileceğini vurgulayan Tek, sözlerini şöyle sürdürdü: Bizi aslında kurak bir kış bekliyor. Kurak kış derken, kar yağmayacak mı sorusunu da akla getiriyor. Ama sıcaklık verileri aynı şeyleri söylemiyor.

Kasım'ın sonuna doğru: Sıcaklık verileri mevsim normalleri ve altı değerler gösteriyor. Özellikle Kasım ayı içerisinde sıcaklıklar ortalamaların altına düşecek. Bu da Kasım ayı içerisinde özellikle Kasım'ın sonuna doğru kar yağışı olasılığını artırıyor.

Yine kış dönemi boyunca kar yağışlarını alacağız ama yağış çok düşük olduğu için kar yağışları çok uzun soluklu ve çok fazla olmayacak. Özellikle Marmara Bölgesini, İstanbul'u kuru, ayazı daha fazla bir kış bekliyor.

Bu da beraberinde yine yüksek basıncın olduğu günlerin sayısını artıracağından, sisli ve puslu günlerin, deniz trafiğinde aksamaların daha çok yaşanacağına işaret ediyor. Tabii ki bu, bugünden baktığımız verilere göre.

"Yağışlar açısından sıkıntılar var: Normalde girilen veriler kar yağışının en yoğun olduğu dönemin Ocak'ın 15'i ile Şubat'ın 15'i olduğunu ifade eden Tek, şu ifadelere yer verdi: Geçmiş yıllara ait veriler bu şekilde gösteriyor.

Ama bu seneye özgü, Kasım ayının özellikle ortalama sıcaklıkların altında geçeceğini söyleyebiliriz. Bu sapmalara biz anomali diyoruz. Bunlar ortalamaların altında kalacak gözüküyor. Bu sadece bir işaret aslında.

Yani sıcaklıkların ortalamaların altında kalmış olması, Kasım ayının sonlarında kar yağışı olma olasılığına işaret ediyor. Bir kesin hüküm değil. Kesin kar yağacak anlamına gelmiyor ama öyle bir olasılık oluyor. Diğer aylar içerisinde de yine sıcaklıklar mevsim normali ve altı değerler yani serin bir kış olacak.

Kar yağışı miktarı az olabilir: Aralarda tabii sıcak günler olabilir ama derin kuvvetli soğukların olduğu, yani eksi değerlerin fazla olduğu bir kış bizi bekliyor ama yağış miktarları az olduğundan kar yağışlarının miktarları az olabilir.

Zeminde tutabilir, bir-iki gün kalabilir. Bununla birlikte sıcaklık ve yağışı uzun vadeli iklim tahminlerinde değerlendirirsek, evet İstanbul'da bu sene Kasım ayı sonunda bir kar yağışı olasılığı bulunuyor.

Kasım sonuna doğru sıcaklıklar biraz daha düşmüş olacak. Yağışlar açısından sıkıntılar var. Su tasarrufuna şimdiden başlamamız gerekiyor.

Süper hücre ve dolu olayı yaşanma olasılığı : Geçtiğimiz Sonbahar ve Kış aylarında sıkça gördüğümüz süper hücre ve dolu olaylarının yaşanması ile ilgili olarak ise Tek, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu olasılık biraz daha düşüyor tabii ki. Yani sıcaklıklar yüksek olduğu zaman bu enerji daha da fazlalaşmaya başlıyor.

O yüzden o tür yapıların olma olasılığı biraz daha az. Daha çok Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemler bu dönemde Eylül, Ekim, Kasım aylarında oluşuyordu. Hatta Ekimin sonlarına gelmiş vaziyetteyiz.

Adil Tek'in verdiği bilgiye göre Kasım ayında sıcaklık mevsim normallerinin de altında olacak. Tek şu bilgileri verdi:

-"Kasım ayının özellikle ortalama sıcaklıkların altında geçeceğini söyleyebiliriz. Bu sapmalara biz anomali diyoruz. Bunlar ortalamaların altında kalacak gözüküyor. Bu da Kasım ayı içerisinde özellikle Kasım'ın sonuna doğru kar yağışı olasılığını artırıyor ve yine kış dönemi boyunca kar yağışlarını alacağız ama yağış çok düşük olduğu için kar yağışları çok uzun soluklu ve çok fazla olmayacak."