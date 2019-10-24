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Türkiye Surinam ile vize muafiyeti anlaşması yaptı!

TÜRKİYE ile Surinam arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik anlaşma onaylandı.

Surinam'ın başkenti Paramaribo'da 21 Eylül 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri için Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu pasaportlara sahip Türk vatandaşları, Surinam'a seyahatlerinde ülkeye giriş tarihlerinden itibaren 90 gün boyunca vizeden muaf olacak.

Güney Amerika'nın en küçük ülkesi

Surinam, resmi adıyla Surinam Cumhuriyeti, Güney Amerika'nın Atlantik kıyısında egemen bir devlettir. Güneyde Brezilya, batıda Guyana ve doğuda Fransız Guaynası ile sınırı vardır. 165.000 km²'lik yüz ölçümü ile Güney Amerika'nın en küçük ülkesidir.

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