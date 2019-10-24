FETÖ'cü Enes Kanter'den Erdoğan ve Türkiye hakkında alçak ifadeler

Teröristbaşı Fetullah Gülen için "babam" diyen firari FETÖ’cü terörist Enes Kanter, asılsız iddialarla Türkiye aleyhinde küstah açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Kendisini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak tanımlayan FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'de Türkiye aleyhinde kara propagandaya devam ediyor. İhanette sınır tanımayan Kanter, "Türkiye'de demokrasi olmadığını" öne sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti..

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı

Türkiye hakkında kara propaganda ve iftira kampanyasına devam eden FETÖ üyesi Enes Kanter, daha önce ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması için yalvarmıştı. İhanette sınır tanımadığını bir kez daha gösteren FETÖ'cü Kanter, bu kez de CNN televizyonuna katıldı. Küstah ifadeler kullanan Kanter, "Türkiye'de insan haklarına saygı yok. Demokrasi diye bir şey yok. Din ve ifade özgürlüğü yok" dedi. Başkan Erdoğan hakkında da alçakça sözler sarf eden Kanter, hakaretler yağdırdı.