2020’de pilotlar hem havayolunda hem F-16’da uçmaya başlayacak

Türk Hava Kuvvetlerinde FETÖ/PDY operasyonlarıyla birlikte ortaya çıkan pilot açığı; iç kaynak ve KHK ile görev başına dönen emekli-istifa etmiş pilotlarla önemli ölçüde kapatıldı. Hazırlanan yeni kanun ile 2020’den itibaren pilotların ihtiyat sistemi ile hem havayollarında uçması hem de askeri pilotluk yapmasının önü açılıyor. Geçişler sırasında özel eğitimden geçirilecek pilotlar 2 ile 10 ay arasında görev yapabilecek.

Bir F-16 pilotunun yetişmesi uzun yıllar alırken ciddi bir maliyeti de yanında getiriyor. Çalışmaları iki yıl süren ve Hava Kuvvetleri tarafından taslağı hazırlanan yeni kanun ile halen ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde uygulanan 'ihtiyat pilot' sistemine geçilecek.

Bu uygulamaya Aktif Statülü İhtiyat Personeli (ASİP) adı verildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havayolları, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) ile ortak gerçekleştirilen çalışmada amaç, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tüm kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli asker ya da sivil mevcut tüm kaynaklardan, ihtiyaç duyulan sayı ve sürelerde maliyet etkin olarak tedarik edebilmesine imkan sağlamak.

Milli Savunma Bakanlığı sıcak bakıyor

Her geçen gün artarak devam eden nitelikli personel ihtiyacına aynı zamanda çözüm arayan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından teklife olumlu bakıyor. Bakan Hulusi Akar’ın direktifi ile son halini alacak taslak, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) aktarılması adına çalışmalara hız verildi.

Sadece pilotlar değil

ASİP’te hedef sadece pilotlar değil, ihtiyaç duyulan farklı branşlarda personeli içeriyor. Her ne kadar başta pilotlar için yola çıkılmış olsa da ilk başladığı tarihten hemen sonra bir personel sistemi olarak projenin kurgulanmasına karar verilmiş; doktor, diş hekimi ve mühendis gibi ihtisaslarda dahil, tüm personelin istihdam edilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Özlük hakları verilecek

ASİP kurgulanırken, özlük hakları temelinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan muadilleri ile aralarında bir fark olmadan görev yapılması adına düzenlemeler yapılmış, istisnai bir durum oluşmaması için gerekli özen gösterilmiştir. ASİP’lere çalıştıkları sürelere göre ödemeleri yapılacak, günlük bazda ödemeleri hesaplanarak bir sonraki aybaşında personele aktarılacak.

Emeklilik kaybı olmayacak

Emeklilik haklarında bir kayba neden olunmaması adına gerekli önlemler alınmış, sadece çalıştıkları sürelerde olmak kaydı ile fiili hizmet süresi zammından faydalanmaları için düzenleme yapılmıştır. Sosyal güvenlik ve özlük haklarına ilişkin detaylar kanun teklifinin kabul edilerek resmileşmesi sonrasında son halini alacak.

Hedef 2020

İlk ASİP alımlarının, hazırlıkların beklendiği şekilde tamamlanması durumunda, Ocak 2020 ile başlanması beklenmekte. Kanun teklifi şu anda Milli Savunma Bakanlığı tarafından son görüş ve önerileri alınmak üzere Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına yollandı. Kuvvet Komutanlıkları tarafından yapılacak girdilere de bağlı olarak Kasım ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmeye başlanması beklenmekte.

Teklifin kanunlaşması durumunda ise kuvvetler bünyesinde yapılan paralel çalışmaların hızına da bağlı olarak, 2020 yılının ilk ayında, öncelikle havayollarında görev yapan pilotlar olmak üzere, başvurular alınacak.