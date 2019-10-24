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Sahte MİT'çilere nefes kesen operasyon! Suçüstü paketlendiler

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT'te işe alma vaadiyle 58 mağdurdan para toplayarak milyonluk vurgun yapan organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların mağdurları “Sizi Milli İstihbarat Teşkilatında işe alacağız” diyerek dolandırdığı ve harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında değişik tarihlerde mağdurlardan yüklü miktarda para aldıkları tespit edildi.

1 milyon TL vurgun

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde elden ve bankalar üzerinden yapılan para trafiği tespit edilerek, suç örgütünün 58 mağduru bu yolla dolandırarak yaklaşık 1 milyon TL’lik vurgun yaptığı belirlendi.

Suçüstü paketlendiler

Jandarma ekipleri tarafından titizlikle yapılan araştırmalar neticesinde mağdurlara kendini sözde MİT Bölge Başkan Yardımcısı olarak tanıtan örgüt lideri O.K.’nin yakın zamanda yeni bir mağdurla buluşacağı anlaşıldı. O.K.’yi yakın takibe alan jandarma ekipleri, örgüt liderini bir alışveriş merkezinde mağdurdan para alırken suçüstü yakaladı.

6 adrese eş zamanlı operasyon

Örgüt üyesi diğer 4 şahıs ise Bahçelievler, Esenyurt, Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilerin bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturma devam ediyor.

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