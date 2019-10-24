Diyanet 2020 Yılı Bütçesi 16 bakanlıktan 8'ini geride bıraktı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 Yılı Bütçesi, 2019’a göre 1.1 milyar TL arttı. Diyanet bu bütçeyle 16 bakanlıktan sekizinin bütçesini geride bıraktı. Bütçenin 125 milyon lirası derneklere aktarılacak

Diyanet 2020 Yılı Bütçe Teklifi’ne göre, 2018’de 7.7 milyar TL, 2019’da ise 10.4 milyar TL ödenek ayrılan kuruma 2020 yılı için 11.5 milyar TL, 2021 yılı için 12.3 milyar TL ve 2022 yılı için 13.1 milyar TL ödenek verilmesi öngörüldü. Böylece Diyanet’e üç yıl için yaklaşık 37 milyar TL ödenek ayrıldı.

Diyanet, bütçe büyüklüğüne göre yapılan sıralamada, 16 bakanlıktan sekizinin bütçesini geride bıraktı.

DİYANET'İN SOLLADIĞI BAKANLIKLAR -İçişleri Bakanlığı,

-Tarım ve Orman Bakanlığı,

-Ticaret Bakanlığı,

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

-Dışişleri Bakanlığı,

-AB Bakanlığı,

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

-Kültür ve Turizm Bakanlığı

Personel ve giderler arttı

BirGün’de yer alan habere göre, Diyanet’in mevcut harcamaları ve gelecek yıllar için yüklü ödenekler ayrılan harcama kalemleri arasında ilk sırada personel giderleri kalemi yer aldı. 2018’de 170 bin personeli bulunan ve bu kişiler için 6.6 milyar TL harcayan Diyanet’in personel sayısı bu yıl 179 bine yükseldi. Sekiz ayda Diyanet personeli için devletin kasasından 5.7 milyar TL çıktı. 2019’un tamamında personele 8,5 milyar TL ve 2020 yılında 9.4 milyar TL ödeme yapılması öngörüldü.

2019’un tamamı için 33 milyon TL ödenek

Diyanet’in yolluk giderlerindeki “ödenek üstü harcama tutarı” da Bütçe Teklifi’ne yansıdı. Buna göre, 2019’un tamamı için 33 milyon TL ödenek ayrılan “yolluk giderleri” kalemi için sekiz ayda 39 milyon TL harcandı. 834 bin TL ödenek ayrılan “görev giderleri” kalemi için ise şimdiye kadar 1.2 milyon TL harcama yapıldı. Diyanet, “geçici süreli personeli” için 153 milyon TL’lik ödenek ayırdı ancak bu personel için sekiz ayda tam 230 milyon TL harcadı.

Derneklere 125 milyon aktarılacak

Diyanet, dernek, vakıf gibi kurum ve kuruluşlara aktarılan tutarları ifade eden ‘kâr amacı gütmeyen kuruluşlara transferler’ kalemi için sekiz ayda 21 milyon TL harcama yaptı. Diyanet’in bu kuruluşlara önümüzdeki üç yılda toplam 125 milyon TL aktarması öngörüldü. Bütçe teklifinde bu harcama kalemine 2020 yılı için 39.3 milyon TL, 2021 yılı için 42.1 milyon TL ve 2022 yılı için de 44.4 milyon TL ödenek ayrıldı.