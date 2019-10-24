Soner Yalçın'ın yazısı bomba kaç kez aldanacaksın

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın bir kez daha şaşırttı. Yazarın hedefinde Kılıçdaroğlu'ndan sonra bu kez "kullanışlı aptal" olmakla eleştirdiği bazı solcular vardı. Yalçın'a göre emperyalist batı Türkiye'yi Suriye ile meşgul edip Doğu Akdeniz'i parselleme peşinde.

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'dan yine çok konuşulacak bir yazıya daha imza attı.

Her fırsatta Erdoğan'ı Suriye'de "aldanmakla" suçlayan Kılıçdaroğlu'nu, emperyalizme hizmet etmekle suçlayan Yalçın, bu kez "kullanışlı aptal" olmakla suçladığı kimi solculara yüklendi.

Yalçın, "Kaç kez aldanacaksın" başlıklı yazısında Suriye sınırlarını güvenli bölge haline getirmek için yapılan Barış Pınarı Harekatı'na daha geniş bir pencereden baktı.

Batı dünyasının emellerine ulaşmak için isyan ve terör olaylarıyla Osmanlı ve Cumhuriyet hükümetlerini meşgul ettiğini, tarihi olaylarla anlatan yazar, aynı senaryonun Suriye'de sergilendiğini yazdı.

Türkiye'yi Suriye ile meşgul edip Doğu Akdeniz'e çöreklendiler

Yalçın, Suriye'de iç savaş çıkarılmasaydı terör devleti kurulmaya çalışılmasaydı bugün Türkiye dış politikasının en önemli gündemi ne olurdu?" diye sordu. Daha sonra yazının başlığını okurlarına hatırlatan yazar, sorunun yanıtını da böyle verdi:

"ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi verilerine göre, Doğu Akdeniz'in "Levant” adı verilen bölgede yaklaşık 3.5 trilyon metreküp doğalgaz ve 1.7 milyar varil civarında petrol rezervi var. İsrail öncülüğünde, darbeci Sisi, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, küresel şirketler ABD'li Exxon Mobil ve Noble, Fransız Total, İtalyan Eni ile buraya çullanmak istiyor. Yani gündemi bir de buradan gör arkadaş!

"Kuzey Suriye'yi hallettik sırada Doğu Akdeniz var"

Bu bölgeye komşu olanların başına ne getirdiler: Suriye ve Libya'yı “iç savaşa” mahkûm ettiler. Lübnan'da ayaklanmalar var. Türkiye'yi terör devleti ile uğraştırıyorlar! Emperyalizmin “iştahı” her daim kabarıktır; kimi solcular gibi “kullanışlı aptal” olmamak lazım! Kuzey Suriye'yi hallettik. Sırada Doğu Akdeniz var."

Soner Yalçın'ın yazısının tamamı