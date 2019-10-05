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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan küstah Doğu Akdeniz açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj faaliyetleriyle ilgili "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri yasa dışıdır, kabul edilemez" dedi.

Pompeo açıklamayı Yunanistan Başkenti Atina'da yaptı. Yunan mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Pompeo'nun gündeminde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri vardı. ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri yasa dışıdır, kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Yunanistan ABD'den yardım istedi

Öte yandan Atina'da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu makamında kabul etti. Mitsotakis görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hakların ihlal edildiği adımlar olmaktadır. Türkiye'nin 7. parselde yaptığı adımlar Kıbrıs'ın ulusal haklarının açıkça ihlalidir ve ABD'nin daha iyi bir işbirliği ortamı oluşturulması için yardımlarını beklemekteyiz'' dedi.  Mitsotakis'in görüşme sırasında da Türkiye'yi ABD'li bakana şikayet ettiği ifade edildi.

Bölgeye ulaşan Yavuz gemisi sondaja başlıyor

Yavuz sondaj gemisi Kıbrıs adasının güneybatısında Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde sondaja başlıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı. Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Rum yönetimi haddini aştı

Rum yönetimi, Türkiye’nin yasa dışı bir adım attığı iddia edilen bir açıklama yayımladı. Yavuz sondaj gemisinde çalışanları ‘uluslararası tutuklama kararı çıkarmakla’ tehdit eden Rum yönetimi, “Türkiye’nin kıta sahanlığımız içerisindeki sondaj yapma niyetini şiddetle kınıyoruz” dedi.

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