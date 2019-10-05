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Amanoslar'da 2 askerin şehit düştüğü kazanın yürek yakan görüntüleri

HATAY'da 2 askerin şehit düştüğü 5 askerin de yaralandığı Kobra marka askeri aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Belen ilçesi Derekuyu mevkisinde operasyon için yola çıkan Kobra marka askeri araç uçurumdan aşağı yuvarlanmıştı.

150 metrelik uçurum

Bir başka askeri aracın kamerasından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, askeri araç geri manevra yaparken 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Anbean kaydedildi

Görüntülerde, virajı dönmeye çalışan askeri aracın direksiyonu toparlamak için geri gelmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandığı görülüyor.

2 gün önce meydana gelen kazada, Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin şehit düşerken, 5 asker de yaralanmıştı.
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