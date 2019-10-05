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MHK Başkanı Zekeriya Alp Suat Arslanboğa gerçeğini anlattı

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa’yla ilgili bilinmeyenleri anlattı

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, yakın çevresiyle yaptığı sohbette sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa’nın durumunu değerlendirdi.

''Taviz vermemesi gerekiyor''
Hakemlerle her yaptığı toplantıda, “Hakemin onurunu koruyun” mesajını verdiğini belirten MHK Başkanı, “Beşiktaş’ın futbolcusu Adem Ljajic’in, Suat Arslanboğa’ya yaptığı hakaretti. Taviz vermemesi gerekiyor. Ayrıca bariz gol şansı pozisyonunda Video Hakem Sistemi’ne başvurmadı. Kırmızı kart çıkarması gerekirken düdük çaldı ve ilk yarıyı bitirdi” ifadelerini kullandı.

'Bizimle konuşmadı bile'
Zekeriya Alp şöyle devam etti:“Maçın VAR hakemi Halis Özkahya ile de bu konuyu konuştum. Bana ‘Kameralarda pozisyonu incelerken, Suat Arslanboğa devreyi bitirdi. Bizimle konuşmadı bile’ cevabını verdi.”

''Bunun da bir sınırı olmalı”
Hiçbir konuda geri adım atmayacaklarına da vurgu yapan Alp, “Suat Arslanboğa’nın sözleşmesi fesih edildi ve sözleşmeli hakem sayımız 17’ye düştü. Hatalar olabilir. Ancak bunun da bir sınırı olmalı” diye konuştu.

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