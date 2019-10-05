Erdoğan 'Refah Partisi olarak' deyince Hulusi Akar hemen devreye girdi

Kızılcahamam kampında partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra "Kendisine Refah Partisi olarak ifade ediyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan, yaptığı hatayı Hulusi Akar'ın uyarısıyla düzeltti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam kampının açılışında partililere hitap etti. Konuşmasında MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Kendisine Refah Partisi olarak teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

"AK Parti AK Parti" diyerek Erdoğan'ı uyardı

Erdoğan'ın hatasını fark eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, oturduğu yerde "AK Parti AK Parti" diyerek Erdoğan'ı uyardı. Bir süre sonra hatasını fark eden Erdoğan, gülümseyerek durumu düzeltti.

"Refah Partisi olarak..."

Milliyetçi Hareket Partisi ile olan çalışmalarının devam edeceği vurgusunu yapan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde MHP ile çok daha kapsamlı ve yakın şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle de Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi şahsım katında ve tüm Refah Partisi olarak ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gülümseyerek "Doğru, AK Parti" diyerek düzeltti

Erdoğan'ın Refah Partisi demesinin ardından salondaki partililer kısa bir şaşkınlığın ardından alkışlamaya başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Erdoğan'a dönerek "AK Parti, AK Parti, AK Parti" şeklinde uyardı. Erdoğan gülümseyerek "Doğru, AK Parti" diyerek düzeltti.