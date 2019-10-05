Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması: Hem karadan hem havadan yürüteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat ile ilgili "Gereken talimatları verdik. Hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz." diyerek gündem yaratan açıklamalar yaptı.

Erdoğan, son günlerde tartışmaya açılan Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 40+1 ile ilgili "Yüzde 50+1 bu sistemin omurgasıdır, vazgeçme çabamız yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Beyefendi böyle talimat verdi, böyle istendi deniyor. Bu fırsatçılığa izin vermeyeceğiz" açıklaması yaptı.

"Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor." diyen Erdoğan, "Çok daha kapsamlı ve yakın olarak çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek" açıklaması yapan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz"

-Milletimizle olan güçlü hasbi bağımız sayesinde girdiğimiz her mücadeleden başarıyla çıktık. Türkiye demokraside ve ekonomide haps edildiği ve çok uzun yıllar kurtulamadığı geri kalmışlık zincirini AK Parti ile kırmıştır. Kendini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışı kazıyıp attık. Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz.

"Sürüklenmemizi bekliyorlar"

Bizim de kimliksiz, kişiliksiz, köksüz, hazan yaprakları gibi rüzgarın önünde sürüklenmemizi bekliyorlar ama buna fırsat vermeyeceğiz. Şu an itibarıyla 10 milyon 500 bine varan üye sayısına sahibiz. Bu hiçbir partide yok. Bu, partimize olan sevdanın, partimize olan mensubiyet duygusunun ne denli ileride olduğunu gösteriyor.

Kongre sürecinde şekillenecek yeni teşkilat yapımız, önümüzdeki süreçte AK Parti'nin sürükleyici gücü olacaktır.

Hiç kimsenin, üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeyip her şeyi bir üste, özellikle şahsıma havale etme kolaycılığına kaçma hakkı yok.

"MHP ile çok daha yakın çalışacağız"

-Son dönemde yaşanan gelişmeler bize Türkiye ortak paydasında buluşan herkesle birlikte yol yürümemiz gerektiğini gösteriyoruz. Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor. Çok daha kapsamlı ve yakın olarak çalışmayı sürdüreceğiz.

Kimse bize oy vermek mecburiyetinde değil. Biz milletimizin gönlünü kazanarak bunu sağlayacağız.

"Buna izin vermeyeceğiz"

-'Beyefendi böyle talimat verdi, böyle istendi' deniyor. Bizim haberimizi yok. Bu bizi ciddi mana üzüyor. Bunların hepsi maalesef fırsatçılıktır. Buna izin vermeyeceğiz.

Yüzde 40 tartışması

-Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur. Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan birinin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğuna inanıyoruz. Şahıslar gelip geçer ama bu dava ilanihaye bakidir. Bu kadro tek yürek, tek bilek olduğu müddetçe, ne dışarıdan ne de içeriden hiçbir güç bizi hedeflerimize doğru yürümekten alıkoyamaz. Türkiye'de bir daha hiç kimsenin küçük bir azınlığa veya vesayete dayanarak millete zulüm etmemesi için bu oranı korumanın gerekli olduğuna inanıyoruz.

Yeni Yargı Reformu paketi

-Yeni yasama döneminde Meclisimizden en büyük beklentimizden biri, yargı reformu çerçevesinde hazırlanan kanun tekliflerini sonuçlandırmaktır. Amacımız böylesine önemli bir konunun komisyonlardan ve Genel Kurul'dan mümkün olan en geniş uzlaşmayla geçmesidir.

Çocukların anne babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına çıkartılması konusu da ikinci pakette yer alıyor.

Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenleme de ikinci pakette yer alacak başlıklardan biri.

Şimdi reform belgesi çerçevesindeki ikinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklarla ilgili zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor.

"Artık söz bitti"

-Bekamızla doğrudan ilgili en kritik noktada dahi ülkemizin cari politikalarının tam zıddı yönünde girişimde bulunanlar çıkabiliyor. Türkiye, kendi iddiasıyla bu ülkenin en eski partisinin, siyaset üretemediği için iradesini terör örgütünün güdümündeki yapılara teslim edişinin trajik hikayesini seyrediyor. Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülen, diplomatik söz oyunlarıyla oyalayanlara diyoruz ki artık söz bitti.

Fırat'ın doğusuna harekat

-Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz. Fırat'ın doğusuyla ilgili muhataplarımıza her türlü ikazı yaptık. Yeteri kadar da sabırla davrandık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş bütün bunların hikaye olduğunu görüyoruz.

Merkez Bankası faiz kararı

-Merkez Bankasının yerinde ve doğru müdahaleleriyle faiz oranları makul seviyelere gerilemiştir, daha da gerileyecektir. Kaynakların verimli kullanımı ve tasarruf temelli bütçe yönetiminde kararlıyız. Yüksek katma değerlerin üretimini tüm gücümüzle teşvik edeceğiz, KOBİ'leri finanstan pazarlara erişime kadar her alanda güçlü şekilde destekleyeceğiz.

Yeni ekonomi programı

-Seçimsiz geçecek önümüzdeki 4 yılda ekonomideki yol haritamızı hassasiyetle takip edecek ve 2023 hedeflerimize ulaşacağız. Program dönemi sonunda enflasyonu yüzde 5'in, işsizliği de yüzde 10'un altına indirmiş olacağız. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda büyümeyi yüzde 5 ve daha üzerine çıkarmaktır.