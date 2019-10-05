Yeni infaz yasasıyla 50-60 bin kişi hapisten çıkacak! Detaylar netleşmeye başladı

AK Parti'nin çalışmalarına devam ettiği yeni infaz yasasının detayları belli olmaya başladı. AK Parti kurmayları, infaz paketinin 50-60 bin kişiyi etkileyeceğini belirtti.

AK Parti'nin infaz sisteminde köklü değişiklikler getirecek 2. Yargı Paketi ile "Hafta sonu infaz, gece infazı ve konutta infaz" gibi özel infaz usulleri etkinleştirilecek.

İnfaz paketinin detayları

İki yıla kadar ceza alan kadın ve 65 yaş üstü hükümlüler cezalarını evinde çekecek. Doğum yapan kadının, doğumun üzerinden bir yıl geçmeden cezaevine konulmasını önleyecek. 1. Yargı Paketi'ni önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nun gündemine getirmeyi planlayan AK Parti'nin, üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü infaz paketinin detayları da yavaş yavaş netleşiyor.

Beklenen düzenlemeler...

Adalet Bakanlığı'nca ön çalışması yapılan ve geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin bazı hukukçu milletvekillerinin katılımıyla parti grup yönetimince mercek altına alınan taslak ile getirilmesi beklenen bazı düzenlemeler şöyle:

Cezaya yarım infaz

Mevcutta verilen ceza süresinin üçte ikisi infaz ediliyor. Yapılacak düzenleme ile cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, örgütlü suçlar, terör suçları ve mükerrer suç hariç olmak üzere mahkemelerce verilen ceza süresinin yarısı infaz edilecek.

1/5 denetimli serbestlik

Halen 1 Temmuz 2016'dan önce işlenen suçlar için iki yıl, diğer suçlar için de bir yıl olan denetimli serbesti süresi, yeni sistemde alınan cezaya göre 1/5 oranında uygulanacak. Bugün şartlı tahliyesine 1 yıl kala "iyi halli olma" şartıyla otomatikman gündeme gelen denetimli serbestlik uygulaması bundan böyle infaz süresinin 4/5'ini tamamlayanlar için geçerli olacak. Buna göre 10 yıl ceza almış bir mahkumun infaz süresi beş yıl, denetimli serbestlik süresi de bir yıl olacak. Söz konusu hükümlü 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanacak.

İnfaz yakmaya sınır

Kamuoyunda "infaz yakma" diye bilinen duruma, yeni sistemde sınır gelecek. Üzerinde durulan formüle göre şartlı salıverme süresi içinde, bu süreye kadar cezayı gerektiren yeni bir suç işleyenin infazı yeni cezasının iki katı kadar süre için yanacak.

Hafta sonu ya da gece infazı

İnfaz paketiyle "hafta sonu infaz, gece infazı" şeklindeki özel infaz uygulamasının kapsamı genişletilecek. Kasten işlenen suçlarda halen altı ay olan ceza sınırı 1.5 yıla çıkarılacak. Taksirli suçlarda da üç yıla kadar hapis cezaları için özel infaz usulleri uygulanabilecek. Özel infaz imkanından yararlanma konusunda hükümlülere talepte bulunma hakkı verilecek. Buna göre infaz hâkimi, hükümlünün talebi üzerine kasten işlenen suçlarda toplam bir yıl altı ay, taksirle işlenen suçlarda ise toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasının; her hafta cuma günleri saat 19.00'da girmek ve pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle hafta sonları ya da hafta sonları hariç her gün saat 19.00'da girmek ve ertesi gün saat 07.00'de çıkmak suretiyle geceleri, ceza infaz kurumlarında çektirilmesine karar verebilecek.

Konutta ceza

Konutta infaz usulünün de kapsamı genişleyecek. Bu çerçevede de kadınların veya 65 yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam iki yıl, 70 yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam üç yıl, 75 yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam beş yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebilecek. Bu düzenlemeden mükerrer olanlar, örgüt suçlarından ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar yararlanamayacak.

Doğumdan 1 yıl sonra

Halen doğum yapan kadınlar doğumun üzerinden altı ay geçmeden cezalarını çekmek üzerine cezaevine alınamıyor. Yeni pakete göre bir kadın doğum yaptıktan ancak bir yıl sonra cezaevine alınabilecek.

50-60 bin kişi cezaevinden çıkacak

Milliyet yazarı Abdullah Karakuş yargı paketi hakkında AK Parti kulislerinin nabzını tuttu. Karakuş bugünkü yazısında cezaevinden kaç kişi çıkacak? sorusuna cevap verdi.

İşte yazının ilgili kısmı;

1. Yargı Paketi ile ilgili görüşmeler TBMM'de sürüyor. Kısmi af getirecek ve cezaevlerinden çıkışları sağlayacak infaz düzenlemesi ise bu pakette olmayacak. Yeni infaz düzenlemesi bir kaç ay içinde ayrı bir yargı paketi olarak gelecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşülen yargı paketini konuştum. Gül paketi geniş bir uzlaşma ile çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

İnfaz düzenlemesinin ayrı bir paket olarak geleceğini belirten Adalet Bakanı Gül, arkasından zaman zaman başka paketlerin de gelebileceğini kaydetti. Paketlerin hukuk ve ceza gibi ayrı ayrı geleceğini belirten Gül, ilk paketin Genel Kurul'dan uzlaşma ile bir günde çıkmasını beklediklerini vurguladı. AK Parti yönetimine ise yeni infaz paketinin ne zaman geleceğini ve kaç kişiyi etkileyeceğini sordum.

MHP'nin teklifinde 100 bin kişi

2 ay içinde gelebileceğini belirten AK Parti kurmayları, yeni infaz yasasının 50-60 bin kişiyi etkileyeceğini dile getirdi. Bu konuda MHP ile de görüşmeler sürüyormuş. MHP'nin teklifinde ise 100 bin kişinin kısmi affa uğraması öne çıkıyormuş.İnfaz yasasının 50 bin mi 100 bin kişiyi mi etkileyeceği paket görüşmelerinden sonra ortaya çıkacak. Ama edindiğim izlenim 4-5 ayrı yargı paketi gelebileceği yönünde...