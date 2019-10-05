Irak kan gölü! Bilanço çok ağır: 100 ölü binlerce yaralı

IRAK'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde polis gerçek mermi kullanıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükselirken yaralı sayısı ise 2 bine yaklaştı.

Söz konusu verileri güvenlik gerekçeleriyle adının açıklanmasını istemeyen Irak Sağlık Bakanlığından bir yetkili verdi.

Ölü sayısı artabilir

Yaralılar arasında hayati tehlikesi olanların bulunduğunu belirten yetkili, insanların yaralıları, tutuklanma korkusundan dolayı devlet hastanelerine götürmediğini, bu nedenle ölü sayısının artabileceğini söyledi. Hayatını kaybedenler arasında güvenlik güçlerinden de kişiler bulunuyor.

Hastanelerde, yaralılara acil müdahale için tıbbi malzeme ve kan ünitelerinde sıkıntı yaşandığı belirtildi. Başbakanın istifası isteniyor.

Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gösterileri

Kamu hizmetlerinde iyileşme ve istihdam gibi taleplerle başlayan gösterilerde polisin sert müdahalesi ve can kayıpları nedeniyle protestocular taleplerinin çıtasını yükselterek başbakanın istifasını istedi. Göstericiler, can kayıplarına ilişkin, hükümet güçlerini gerçek mermi kullanmakla suçlarken hükümet güçleri meçhul nişancıların hem göstericileri hem de güvenlik güçlerini hedef aldığını iddia ediyor. Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Gerçek mermi ve göz yaşartıcı bomba

Göstericiler, Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde devam eden sokağa çıkma yasağına rağmen bugün de meydanlardaydı. Güvenlik güçleri ise göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra yine zaman zaman gerçek mermi kullandı.