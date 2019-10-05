Rıdvan Dilmen'den sert tepki: Sana ne Kemal hoca versene penaltıyı

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenildiği maçta sarı-lacivertli takımın penaltı beklediği pozisyonm için Yaşar Kemal Uğurlu'ya sert tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak önemli bir 3 puan yitirdi ve zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Hakem oyunu devam ettirdi

Sarı-lacivertliler sağdan Isla'nın içeri çevirmek istediği bir topta meşin yuvarlak Antalyaspor savunmasının eline çarptı. Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyona yoğun itirazda bulundu ve ısrarla penaltı bekledi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu VAR'a gitmedi ve pozisyonu devam ettirdi.

Maçtan sonra NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen tartışılan penaltı pozisyonu ile ilgili gündem yaratacak sözler sarf etti ve maç değerlendirmesi yaptı. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

''Kemal hoca, sana ne, versene penaltıyı''

''Öndeki kanat oyuncularınız yetenekli olacak. Ozan orta saha oyuncusu, yaratıcılık beklemeyin. Moses'in, Rodrigues'in ölüsü çalım atıp, pozisyon yaratabilir. Galatasaray maçında Ozan'ın oynaması doğru ama ben olsam bu maça Deniz Türüç ile başlardım. Fenerbahçe iyi oynarken, Kemal hoca, sana ne, versene penaltıyı! El açık. Bu futbolcular deli mi, elleri arkada bekliyorlar? El bitişik dedi. Fırat Aydınus, gel buraya bak deseydi, penaltıyı verirdi. Çünkü el açık.

Murat Kosova: Penaltı pozisyonunda oyuncu top gelirken elini kaçırmaya çalıştı sanki.

Rıdvan Dilmen: Hayır kaçırmaya çalışmadı. Top gelince eli arkaya gitti. Kaçırmaya çalışsa, elini arkaya koyar zaten.

''Çizgide olsa pozisyon, kaleye gidiyor diyelim, ne yapacaksın?''

VAR'da dünya standartının dışına çıktık. Uilenberg hakemlere ikide bir VAR'a gitmeyin demiş. Uilenberg her şey için çağırmayın diyor ya, Fırat Aydınus da, 'hocam eli açık, gel' demedi. Çizgide olsa pozisyon, kaleye gidiyor diyelim, ne yapacaksın?

''Emre çıktıktan sonra daha karışık hale geldi''

Emre Belözoğlu, milli maç arasına gidiliyorken, niye oyundan çıktı? Yorgunluk için çıktıysa bu sözler geçerli değil ama akan, iyiye giden oyun, Emre çıktıktan sonra daha karışık hale geldi. Bu karışıklık Antalyaspor'un daha rahat savunma yapmasına neden oldu.