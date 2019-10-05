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Anadolu Efes Barcelona'ya direnemedi

Turkish Airlines Euroleague normal sezonun ilk hafta maçında Barcelona'yı konuk eden Anadolu Efes, sahadan 74-64 mağlup ayrıldı.

Turkish Airlines Euroleague normal sezonun ilk hafta maçında Barcelona'yı konuk eden Anadolu Efes, sahadan 74-64 yenildi.

Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen 'Pembe Top' projesi, bu akşam Anadolu Efes-Barcelona maçında uygulandı.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Boris Ryzhyk xx, Matej Boltauzer xx, Carmelo Paternico xx
Anadolu Efes: Doğuş Balbay x 7, Micic xx 14, Pleiss xx 13, Simon x, Anderson x, Peters xx 16, Dunston x 7, Singleton x 2, Tolga Geçim xx 3, Ömer Can İlyasoğlu x, Buğrahan Tuncer x 2
Başantrenör: Ergin Ataman
Barcelona: Higgins xx 3, Claver xx 7, Tomic xx 6, Hanga x 5, Davies xx 10, Mirotic xxx 24, Oriola x 8, Abrines x, Delaney xx 11, Kuric x
Başantrenör: Svetislav Pesic
1. Periyot: 14-19 (Barcelona lehine)
Devre: 26-37 (Barcelona lehine)
3. Periyot: 46-49 (Barcelona lehine)

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