CHP’den MHP lideri Bahçeli’ye yanıt geldi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu ile ilgili kullanmış olduğu ifadelere cevaben açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun suç işlediği ve dokunulmazlığının kaldırılmasının yolunun açıldığı yönünde ifadeler yer almıştı. CHP'li Özgür Özel, Bahçeli'ye yanıt verdi. İşte Özgür Özel'in konuya ilişkin yaptığı açıklamalarından satır başları;

''Bu bir siyasi nezaketsizliktir. Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunmak isteyenler son seçimde yedikleri demokrasi tokadını bir kez daha yiyeceklerdir. MHP Liderinin sağlık durumu konuşulmasın diye gündem oluşturmak için hazırlanmış olan bu metne de itibar etmiyoruz. Demokrasiyi yeniden mevcut kılana kadar mücadaleye devam edeceğiz.

Tarih önünde not ederiz

Tek adam rejimini değiştirene kadar Türkiye ittifakına dönüşen İstanbul ittifakını genişleterek sürdüreceğiz. Tükenmekte olan bir ittifakın küçük ortağının hezeyanlarını üzülerek birazcık da tebessümle tarih önünde not ederiz

CHP yüz yıllık siyasi tarihi boyunca bu kadar alel acele kaleme alınmış, mesnetsiz bir metinle ilk kez muhatap oluyor. CHP, haklarında tutuklama, idam, hapis cezalarının muhatabı olmuş, bunların hiçbirine boyun eğmemiş bir siyasi hareket olarak tükenmekte olarak bir ittifakın varlığı, bu ittifak ortaklığına borçlu olan küçük ortağının hezeyanlarına pabuç bırakacağını düşünenler bu konuda yanılmaktadırlar.

Hiçbir CHP'li Bahçeli'nin sağlık durumunun kötüleşmesini istemez

Son günlerde Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili ciddi tartışmalar olmuştu. Genel Başkanımız Bahçeli'nin sağlık durumunu takip ediyor. Hiçbir CHP'li Bahçeli'nin sağlık durumunun kötüleşmesini istemez. Ama MHP içerisinde Bahçeli'nin sağlık durumu ve siyasete devam edip etmeyeceği şeklinde bir takım iç hesapların olduğu hepimizin malumu.

Parti içine yönelik etkili bir mesaj verme kaygısı

Bugün yazılan metin, 'Bahçeli görevinin başındadır, gündeme hakimdir, hatta gündem değiştirmeye mahirdir' deyip parti içine yönelik etkili bir mesaj verme kaygısından öte değildir. CHP olarak böyle bir metnin tarafı edilmekten üzüntü duyduğumuzu ve siyasi bir nezaketsizlik olarak gördüğümüzü açıkça ifade etmek isteriz.

MHP 1950'lerde kalmış ve tahkikat komisyonlarını 70 yıl sonra kendi partisi içinde kurmaya yeltenecek kadar, kendilerini de ileride utandıracak bir işe tevessül etmişlerdir.