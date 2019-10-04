Fatih Portakal "Kovuldu" iddialarına cevap verdi

FOX TV Ana Haber'in başarılı sunucusu Fatih Portakal, bu akşam ekrana çıkmamasının ardından sosyal medyada ortaya atılan "Kovuldu" iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal hakkında çıkan "Kovuldu" iddialarına sosyal medya hesabından cevap vererek, "Benden kurtulmak o kadar kolay değil." dedi.

Başka bir spiker haberleri sundu

Fox TV Ana Haber Bülteni'nin sunucusu Fatih Portakal, bu akşam ekranlardaki yerini alamadı. Portakal'ın yerine başka bir spiker bülteni sunarken, Türkiye'nin en çok izlenen ana haber bülteni spikerinin bu akşam neden ekranlardaki yerini almadığı büyük merak konusu oldu. Hatta Portakal için "Kovuldu" iddiaları ortaya atıldı.

"Kabahat bende"

Fatih Portakal o iddialara resmi sosyal medya hesabından cevap vererek, "Merhaba... Sıkıntı yok, pazartesi ekrandayım. Aslında kabahat bende, dün akşamdan "yokum" diye duyurmalıydım. Benden kurtulmak o kadar kolay değil." ifadelerini kullandı.