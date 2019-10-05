HABER /  EKONOMİ

"3,9 milyon kişinin banka hesabı bloke oldu" iddiasına yalanlama

Gelir İdaresi Başkanlığınca, bir gazetede yayımlanan "Vergi daireleri öğrencilerin hesabına çöktü: 3,9 milyon kişinin banka hesabı bloke oldu" başlıklı haberin, herhangi bir somut olaya dayanmadığı, yanlış ve yanıltıcı bilgi içerdiği açıklandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, "Devlete olan borçlarını ödeyemeyen 3,9 milyon yurttaşın banka hesabı bloke edildi. E-haciz yoluyla hesaplarına bloke koyulanlar arasında öğrenim kredisi alan öğrenciler de bulunuyor" haberiyle ilgili açıklama yaptı. Başkanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, vergi dairelerinin, süresinde ödenmeyen kamu alacaklarının tahsiliyle görevli kuruluş olduğu ve takip işlemlerinin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna dayanılarak, hukuk kurallarına uygun sürdürüldüğü vurgulandı.

İlgilisine haber verilmeden doğrudan icra işlemlerinin başlatılamayacağı, haber verme işleminin borcun ödenmesi gerektiğini belirten ödeme emri bulunan belgenin tebliğiyle yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hukuki yollara başvurulacaktır"

"Bu nedenle haberde belirtildiği gibi borçlusunun haberi olmadan 3.9 milyon kişinin banka hesaplarına haciz uygulandığı iddiası tamamen gerçek dışıdır. Haberde, vergi dairelerinin, öğrencilerin banka hesaplarına çöktüğünden bahsedilmekte. Öncelikle belirtmek gerekir ki öğrenim kredisi borçları, öğrenciler okulu bitirmeden takip edilen bir alacak değildir. Öğrenim tamamlandıktan belli bir süre sonra kredi borçları ödenmemiş ise vergi dairelerine bildirilir ve bu bildirim sonrası takip işlemleri başlar. Dolayısıyla öğrencilerin haberde geçen tabirle, banka hesaplarına herhangi bir çökme söz konusu değildir. Herhangi bir somut olaya dayanmayan, geniş toplum kesimlerini ilgilendiren bu tip borçların takibinde her zaman mükellef hukuku gözetilerek işlem yapan Başkanlığı yıpratmaya yönelik yanıltıcı ve kışkırtıcı haberle ilgili hukuki yollara başvurulacaktır."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'li Semih Yalçın'dan CHP'li Özel'e yaylım ateşi
Fenerbahçe Antalyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Bakan Soylu o konuda taviz verilmeyeceğini açıkladı
Fatih Portakal "Kovuldu" iddialarına cevap verdi
A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Fransa maçları aday kadrosu belli oldu
Bakan Varank açıkladı... 700 kişiye iş sağlayacak!
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Malatyaspor Denizlispor maçı golleri ve geniş özeti
Kocaeli'de feci olay! Babası sinir krizi geçirdi
AK Parti'den 50 artı 1'in düşürülmesi değerlendirmesi
İsveç'te yılın kahramanı bir Türk seçildi! Çocuklar için öyle bir şey yapıyor ki...
Fren yerine gaza bastı! Hatay'dan acı haber geldi!
MHRS erken randevu alma 2019 sistemi TC ile giriş
Yorumlar