Yumurtlama günü nedir nasıl hesaplanır yumurtlama günü takvimi

Hamile kalmak isteyen kadınların merak ettiği ve araştırdığı yumurtlama dönemi nedir ve nasıl anlaşılır? Hamile kalma ihtimalinin en yüksek olduğu günler olan yumurtlama günü hakkında merak edilenler haberimizde. Bakın, vücudunuz yumurtlama gününde olduğunuzun sinyalini nasıl veriyor?

Yumurtla günü nedir ve kadınlar yumurtlama gününü nasıl anlar araştırması hamile kalmak isteyen kadınların gündeminde. Genellikle adet başlangıcından itibaren 14. gününe denk gelen yumurtlama günü hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.

Yumurtlama döneminin yaklaştığını gösteren birtakım işaretleri takip ederek, doğru zaman ile ilgili tahminlerde bulunabilirsin işte 6 ipucu...

1. Yumurtlama (ovulasyon) döneminde rahim ağzında görülen değişiklikler

Vücudundaki değişiklikler rahim ağzında görülebilir. Rahim ağzı, ovülasyon öncesi ve ovülasyon zamanında farklı konum ve yapıda olur. Peki, bu değişiklikler nelerdir?

Ovulasyon öncesinde rahim ağzı 2 parmağınla kontrol etmek istediğin durumda hemen ulaşabileceğin alçak bir konumda bulunur. Ayrıca sert ve kurudur. Elinle burnuna dokunuyormuşsun gibi bir his yaratır. Yani rahim ağzı kuruluğu bir yumurtlama belirtisi diyebiliriz.

Ovulasyon yaklaştıkça, yumurtalıktan atılmak üzere olan yumurta, döllenebilmesi için spermlerin gelişine uygun bir pozisyona geçer. Vajinayla rahim arasındaki boğaza benzer geçit açılmaya başlar. Rahim ağzı kayganlaşır ve yumuşar. Burun kıvamının sertliğine benzer yapısı, dudak gibi yumuşak bir hal alır. Ayrıca yükselmeye başlar, artık elinle ulaşmakta zorlanacağın bir yerde bulunur. Rahim ağzının bu durumu, hamile kalma günlerinin yaklaştığını gösterir.

Ovulasyon sonrasında ise yeniden alçalmaya başlar ve sert, kuru yapısına geri dönerek kapanır.

2. Yumurtlama döneminde sancı

Eğer adet dönemin düzensizse, yumurtlama zamanını gösteren diğer işaretlere daha fazla dikkat etmen gerekir. Bu işaretlerden biri de, yumurtlama döneminde kadınların yaklaşık %20’sinin karşılaşığı sancıdır. Bu ağrının yumurtanın olgunlaşması ya da yumurtalıktan atılması sebebiyle ortaya çıktığı düşünülür. Karın bölgesinin alt kısmında sancı ya da kramp şeklinde hissettiğin bir ağrı ile karşılaşıyorsan, bunu yumurtlama takibi için bir belirti olarak düşünebilirsin.



3. Yumurtlama döneminde akıntı

Ovulasyon belirtisi olarak servikal mukus salgısının yani akıntının takibi, yumurtlamanın gerçekleştiği güne dair tahminde bulunmak için faydalı bir göstergedir. İç çamaşırında fark ettiğin akıntının kıvamı, görünüşü ve miktarındaki değişiklikler sana bilgi verecektir. Peki, yumurtlama döneminde akıntı nasıl olur?

Adetinin bitmesinden sonra akıntıların azalır, ancak ilerleyen günlerde yeniden artmaya başlar. Genellikle berrak olmayan bu akıntı, elinle dokunduğunda uzayacak bir yapıda değildir. Daha ilerleyen günlerde ise, akıntı daha da artar ve berrak, kaygan bir hal alır. Ayrıca, bu sefer kopmadan uzayabilir bir kıvamda olur. İşte bu, yumurtlamanın yaklaştığını gösteren akıntıdır, yani ovulasyon belirtisidir. Yumurtlama sonrasında ise salgı yeniden azalır ve daha koyu bir renk alır.

4. Memede hassasiyet

Yumurtlama sonrasında, rahmi hamilelik için hazırlayan progesteron seviyesi artar. Bu durum yumurtlama döneminde memede ağrıya sebep olabilir. Adet zamanının öncesinde memelerinde hissettiğin hassasiyete benzer bir ağrıdır. Ancak bu durum tabii ki her kadında görülmez.

Yine de adet öncesinde değil de, adet sonrası bir dönemde memelerinde ağrı hissediyorsan bunu ovulasyon belirtisi olarak kabul edebilirsin. Bu durumun hamile kalmak için uygun zamanın işareti olabileceğini söyleyelim.

5. Yumurtlama günlerinde vücut ısısı

Vücut ısısı yumurtlama dönemlerinde genellikle bir derece ya da bir dereceden daha küçük bir artışa sebep olur. Bu ısı artışından önceki iki- üç gün ise doğurganlığının yüksek olduğu zamanlardır. Bu yüksek vücut ısısı üç günden uzun sürüyorsa bunun yumurtlama belirtisi olduğunu düşünebiliriz.

Bunu takip etmek için sabah uyanır uyanmaz, yataktan kalkmadan hatta yatağında doğrulmadan vücut sıcaklığını ölçerek sonucu tespit edebilirsin. Yumurtladığın gün vücut ısısı en düşük, yumurtlamadan bir gün sonra ise yarım derece civarında yüksek gösterir.

Bu ovulasyon dönemi belirtisini takip etmenin zor olduğunu kabul ediyoruz. Ayrıca vücut ısısı takibi ile yumurtlama gününden 2 ya da 3 gün sonra haberdar olursun. Ancak yine de birkaç ay izlemenin sonucunda, bedeninin verdiği tepkileri öğrenerek ovulasyon dönemini tahmin edebilir duruma gelebilirsin.

6. Yumurtlama döneminde cinsel istek artışı

Yapılan araştırmalar, yumurtlama dönemi ve cinsel istek arasında bir bağlantı olduğunu gösterir. Bunun sebebi ise yumurtlama öncesinde yumurtlama oluşumunu ve progesteron hormonu salgılanmasını sağlayan LH seviyesinde yaşanan dalgalanmalardır. Yani bu isteğini bir ovulasyon belirtisi olarak kabul edebilirsin.

Hormondaki değişiklikler, cinsel isteğinin artmasına neden olabilir. Yumurtlama dönemi cinsel istek artışı genellikle yumurtlamadan önce fark edilebilir olduğundan, aklında bulunmasının yararı olacağı işaretlerden biridir.