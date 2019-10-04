Bakırköy'de lüks otomobile kurşun yağmuru

Bakırköy'de seyir halindeki lüks otomobilin yanına yaklaşan motosikletli iki kişi, sürücüye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan ismi öğrenilemeyen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki lüks otomobilin yanına motosikletle yaklaşan kimliği belirsiz iki kişi, silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda otomobile 3 kurşun isabet etti. Henüz kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi, geldikleri motosikletle kaçarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, otomobilin etrafına emniyet şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında iki şerit trafiğe kapatılırken trafik yoğunluğu oluştu. İncelemenin tamamlanmasıyla çekicinin olay yerine gelip aracı kaldırmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.