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Sırrı Süreyya Önder cezaevinden çıktı 'Konuşma melekem zayıfladı' dedi

İnternet Haber

HDP eski vekili Sırrı Süreyya Önder için beklenen son dakika haber geldi. Sırrı Süreyya Önder saat 17.00'de cezaevinden çıktı. Önder 'konuşma melekelerim zayıfladı' dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrasına Kandıra Cezaevi'nden çıkan Sırrı Süreyya Önder, çıkışta kendisini bekleyenlerle hasret giderdi. Konuşmasını kısa tutan Sırrı Süreyya Önder'in neşesi yerindeydi.

"İçerideki arkadaşlarımızın selamı var"

Sırrı Süreyya Önder, şunları söyledi: 

-"Arkadaşlar öncelikle buraya kadar gelen herkese çok teşekkür ediyorum. İçerideki arkadaşlarımızın selamı var. Normalde insanın böyle zamanlarda sevinmesi lazım.

Sırrı Süreyya Önder cezaevinden çıktığı anda ilk olarak kızı Ceren Önder ile sarmaş dolaş oldu. Önder'in tek çocuğu bulunuyor. 

"Söylemeye devam edeceğiz"

Anayasa Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle almasını çok değerli buluyorum. Neticede sözümüzü söylemişiz. İnandığımızı söyledik. Barış için söylemeye devam edeceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar.

Bu 10 ayda konuşma melekelerim de biraz zayıflamış. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. 

2013 yılındaki Nevruz konuşmasında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezası verilen Önder hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) 'ifade özgürlüğünün ihlal edildiği' kararı verdi.

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