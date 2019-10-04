Trabzonspor Kulübü Huawei ve Turkcell ile anlaştı
Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell ile 3 yıllık süre için reklam sözleşmesi imzalandığını, toplamda 52,5 milyon TL elde edileceğini duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell grubu ile 3 yıllık reklam sözleşmesi imzaladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52 milyon 500 bin lira nakden ödeyecektir." denildi.
Sözleşme süresi 3 yıllık
Yapılan açıklamada, reklam sözleşmesinin 3 yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildi.
📣 Kamuoyuna Duyuru | Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000.-TL+ KDV nakden ödeyecektir.— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) October 4, 2019
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