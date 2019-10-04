HABER /  TRABZONSPOR

Trabzonspor Kulübü Huawei ve Turkcell ile anlaştı

Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell ile 3 yıllık süre için reklam sözleşmesi imzalandığını, toplamda 52,5 milyon TL elde edileceğini duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell grubu ile 3 yıllık reklam sözleşmesi imzaladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52 milyon 500 bin lira nakden ödeyecektir." denildi.

Sözleşme süresi 3 yıllık
Yapılan açıklamada, reklam sözleşmesinin 3 yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu tartışma yaratan Hamidiye suyuna boykot iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu
Devlet Bahçeli'den flaş Kılıçdaroğlu tepkisi: Dokunulmazlığı kaldırılsın
Emine Erdoğan Twitter'dan paylaştığı kedi fotoğrafı ilgi çekti
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun yardımsever öğrencileri ziyaret etti!
Damat Selçuk Bayraktar'la ilgili iddia! Kardeşi Haluk Bayraktar saydı döktü
Küçük yaştaki kızlarla 1 saatlik cinsel ilişkiye muta nikahı kılıfı gizlice kaydedildiler
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok yakında deyip Instagram'dan müjde verdi!
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?
Uçuk neden çıkar uçuk nasıl tedavi edilir evde tedavisi
Yumurtlama dönemi nasıl anlaşılır yumurtlama nasıl olur?
Pastırma sıcakları ne zaman başlar hangi ayda başlayacak?
Sefer görev emri nedir kimler sefer görevine katılabilir?
Yorumlar