Trabzonspor Kulübü Huawei ve Turkcell ile anlaştı

Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell ile 3 yıllık süre için reklam sözleşmesi imzalandığını, toplamda 52,5 milyon TL elde edileceğini duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell grubu ile 3 yıllık reklam sözleşmesi imzaladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52 milyon 500 bin lira nakden ödeyecektir." denildi.

Sözleşme süresi 3 yıllık

Yapılan açıklamada, reklam sözleşmesinin 3 yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildi.