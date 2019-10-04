Samsung Galaxy S4 sahiplerine para ödeyecek

Samsung'a performans testi kapsamında açılan dava karara bağlandı, Samsung Galaxy S4 sahiplerine ödeme yapacak.

Samsung, S ailesinin en yeni üyeleri ile şu sıralar pazarlarda rakipleri ile mücadele ediyor. Galaxy S10 ailesi en popüler modeller arasında yer alırken, geçmişten bir haber Samsung’un başını ağrıttı.

2013 yılında piyasaya sürülen Galaxy S4 modelin performans testlerini abarttığı gerekçesi ile Samsung’a açılan dava sonuçlandı. Bu dava sonucunda mahkeme Samsung’un yanlış bilgi verdiği kararı alındı. Galaxy S4 modelinin GPU ve CPU değerlerini abarttığı söylenen Samsung, toplamda 13.4 milyon dolar ödeyecek.

Samsung ödeme için mail atacak

Mahkeme bu ödeme ile birlikte Galaxy S4 sahiplerine de toplamda 2.8 milyon dolar ödenmesine karar verdi. Bu ceza bölündüğünde bir Galaxy S4 sahibine yaklaşık 10 dolarlık bir ödeme çıkıyor. Mahkeme aynı zamanda Samsung’a 10.4 milyon dolarlık ihtiyati tedbir de koydu.

Galaxy S4 sahipleri ilerleyen günlerden alacakları ödeme ile ilgili bir e-posta alacak. Samsung bu posta ile ödemenin nasıl yapılacağını söyleyecek.

Galaxy S4 performans testi sonuçları

Gücünü Exynos 5410 işlemciden alan Galaxy S4’te PowerVR SGX 544MP3 grafik birimi kullanılıyor. Normalde 480 MHz hızda çalışan bu grafik biriminin overclock edildiği ve sonrasında performans testine girdiği ortaya çıktı.