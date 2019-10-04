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Mehmet Ekici'nin görüntüsü Fenerbahçelilerin içini acıttı Ersun Yanal'a çakıp durdular

Fenerbahçe'nin YouTube hesabına yüklediği antrenman videosunda Mehmet Ekici, antrenmanı kale arkasında izledi. Fenerbahçeliler, Mehmet Ekici'nin bu görüntüsü karşısında üzüntüsünü dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz devam ederken sarı-lacivertli kulübün Youtube hesabından yapılan video paylaşımında dikkat çeken bir kare taraftarın gözünden kaçmadı.

11 dakikalık bir video olarak yayınlandı
Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'nin son antrenmanı sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından 11 dakikalık bir video olarak yayınlandı.



Mehmet Ekici'nin kale arkasındaki görüntüsü dikkat çekti
Maç esnasında kadraja giren bir görüntü ise sosyal medyada olay oldu. Taktik antrenman sırasında Mehmet Ekici'nin kale arkasındaki görüntüsü dikkat çekti. 

Hatırlanacağı gibi Ersun Yanal tarafından kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin adı TFF'ye bildirilen listeye yazdırılmamıştı.

İşte Fenerbahçelilerin Mehmet Ekici ile ilgili attığı tweetler
Bazı Fenerbahçe taraftarları bu görüntüye sosyal medyadan tepki gösterdi.

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