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Fransız hoca Domenech'ten Fatih Terim'i kızdıracak yorum

PSG'nin Galatasaray'ı yendiği maçın ardından konuşan Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Raymond Domenech, sarı-kırmızılı takımın vasat oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu ifade etti.

Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Raymond Domenech, Paris Saint Germain'in Galatasaray'ı 1-0m mağlup ettiği maçın ardından L'Equipe'in televizyon kanalına yaptığı yorumda Sarı Kırmızılılar'ı kızdıracak ifadeler kullandı.

''Ligue 1'de oynamış vasat isimler''
67 yaşındaki deneyimli teknik adam, Sarı Kırmızılı takımdaki futbolcuları "vasat" olarak nitelerken şu ifadeleri kullandı:

"Paris Saint Germain'de geçtiğimiz yıllardan daha iyi bir şey göremiyoruz. Galatasaray'ın kadrosundaki oyunculara baktığımızda önemli bir kısmının daha önce Ligue 1'de oynamış vasat isimler olduğunu görüyoruz. Hayır, Paris'in iyi olmadığını söylemiyorum. Ancak bu galibiyet, geçtiğimiz yıllardaki Şampiyonlar Ligi maçlarından daha iyi olduklarını kanıtlamıyor.



''Dediğim gibi bu zafer, hiçbir şeyi ispatlamıyor"
Bilmiyorum, belki de maçı pek iyi izlemedim. Ancak vasatın üstünde bir takıma karşı son 15 dakikada PSG'nin gösterdiği performans pek ışıltılı gelmedi. Bu karşılaşmayı Paris'in rahatlıkla kazandığı bir maç olarak değerlendiremeyiz. Dediğim gibi bu zafer, hiçbir şeyi ispatlamıyor."

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