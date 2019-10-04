Bakan Abdülhamit Gül duyurdu! Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı son açıklamada "Cinsel saldırıya maruz kalmış, şiddete maruz kalmış kadın ya da çocuk bu suçun faili ile bir araya gelmeden ifade verebilecektir." dedi.

Trabzon Bölge Değerlendirme Toplantısı’na katılan Adalet Bakanı Gül Yeni Yargı Reformu Stratejisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gül, 'mağdur odaklı bir yaklaşım' izleneceğini belirtti.

Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı;

Cinsel saldırı davaları

Cinsel suç mağdurlarının kayda alınan beyan ve görüntülerinin de kişisel veri olarak dava dosyasına saklanması ve gizliliği için her türlü tedbirlerin alınması yasal bir yükümlülük olarak geliyor.

Mağdur odaklı bir yaklaşım bizim temel yaklaşımlarımızdan birisi. İşte bu çerçevede adli görüşme odaları, çocuk izleme merkezleri gibi yerler ihdas edilerek burada cinsel saldırıya maruz kalmış, şiddete maruz kalmış kadın ya da çocuk bu suçun faili ile bir araya gelmeden ifade verebilecektir.

Reform paketi 2023'e kadar bir yol haritası

Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir. 2023'e kadar gerek kanun gerektiren düzenlemeler, gerek Cumhurbaşkanlığı kararı gerektiren düzenlemeler, gerek bakanlık ya da kurumların karar alması gereken süreçler, reform birebir hayata geçerek uygulanmaktadır ve nitekim birinci paket olarak Meclis'e gelen bir teklif oldu.

İfade özgürlüğüne Yargıtay yolu

Pakette ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, düşünce özgürlüğünü daha da tahkim eden, çok önemli düzenlemeler bulunmaktadır. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü hususunda Yargıtay yolunu açarak kanun yolunu genişletiyoruz.