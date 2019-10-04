İzmir, Aydın Muğla'yı Efe vuracak! Hava durumu için uyarı üstüne uyarı

İZMİR başta olmak üzere Balıkesir, Aydın ve Muğla illerinde şiddetli fırtına, hortum ve yıldırımla birlikte yağış görülecek. Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek. Meteoroloji uzmanları Yunanistan üzerinden gelen şiddetli yağışa Efe ismini taktı.

TÜRKİYE'nin Ege bölgesi ile Marmara'nın batısı bugünden itibaren çok şiddetli yağış, hortum ve fırtınanın etkisine giriyor. Yağışlar İzmir, Aydın ve Muğla'da hortum, dolu ve sele yol açacak şiddetli olacak. Meteoroloji uzmanları bu fırtınaya Efe ismini taktı. Uzmanlara göre bu akşam bölgeye varacak olan Efe, geceyi gündüze çevirip sıcaklıkları 10 derece birden düşürecek. Fırtana Ege ile birlikte batı Akdeniz'i de vuracak.

Hortum, dolu ve kuvvetli yağış

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü de fırtınaya ilişkin resmi sitesinden 3 ayrı alarm yayınladı. İlk uyarı Efe'nin vurması beklenen Ege için oldu. Uyarıda bugün akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Havran) kuvvetli (21-50 kg/m2), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı duyuruldu. Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum olaşacağını belirtti.

Bugün Edirne'den başlıyor yarın İstanbul'da

Meteorolojinin uyarılarından biri de Marmara bölgesi için oldu. Bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve şiddetli fırtına görülecek. Şiddetli yağışlar yarın İstanbul ve Kocaeli ile birlikte Bursa'yı da kapsamına alıp Marmara'nın geneline yayılacak.