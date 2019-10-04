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Volkswagen'in Türkiye seçmesi Bulgarları çıldırttı Bakın karara ne dediler

Alman devi, Türkiye'ye 1.4 milyar euroluk yatırım yapacağını açıklayınca, Bulgaristan bu yarışın adil olmadığını savundu.

Aylardır süregelen görüşmeler sonrasında Alman devi Volkswagen, Manisa’da fabrika kuracağını açıkladı.

Bu duyuruyla beraber, Suudi Arabistan, Bulgaristan ve Türkiye arasında devam eden rekabetin galibi Türkiye oldu.

Eski Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev, Türkiye'yle girdikleri Volkswagen yarışının eşit şartlarda yapılmadığını ve Türkiye'nin ayrıcalıklara sahip olduğunu savundu.

"Eşit bir mücadele olmadı"

Bulgar ulusal radyosu BNR'ye demeç veren Plevneliyev, "Bu kesinlikle eşit bir mücadele olmadı. Zira görünene göre Türkiye, kurallara hiç bağlı kalmadı ve ortak pazar kurallarına ilgi göstermedi. Türkiye Gümrük Birliği üyesi, tüm haklara sahip, ancak bununla birlikte hiçbir yükümlülüğü bulunmuyor" dedi.

2-3 yıl içinde başka bir gelecek umudu

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev de, Volkswagen'in bu yıl Bulgaristan'ı tercih etmediğini ancak 2-3 yıl içinde başka büyük bir firmanın ülkelerine yatırım yapacağına inandığını sözlerine ekledi.

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