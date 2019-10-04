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Ahmet Hakan'dan Bilal Erdoğan'la ilgili bomba ifadeler: Amma da mavracı bir insanmış

Bilal Erdoğan'ı konuk ettiği TV programı esnasında, içinden neler geçirdiğini yazan Ahmet Hakan, "Vay be! Aslında amma da mavracı bir insanmış! Vay be! Hiç de sandığımız gibi biri değilmiş!" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan, Tarafsız Bölge programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan'ı konuk etti. Bilal Erdoğan'ın gündeme ve şahsi hayatına dair açıklamalarda bulunduğu program büyük ilgi gördü.

Vay be!

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde yayımlanan "Bilal Erdoğan'ı dinlerken mırıldandıklarım" başlıklı yazısında şunları yazdı:

Vay be! Aslında amma da mavracı bir insanmış!

Vay be! Bırak suşi sevmeyi, mutfağa girip suşi yapmışlığı bile varmış.

Vay be! Bırak Türk sanat müziğini, icabında kafasını gözünü kırmadan İtalyanca şarkı bile söyleyebiliyormuş!

Vay be! Cumhurbaşkanı'nın oğlu olmasından kaynaklanan bir dolu önyargı söz konusu olmasa... Sevmeyenleri de sevebilirmiş!

Vay be! Susmuş, susmuş, susmuş ve ne kadar da dolmuş!

Vay be! Hiç de sandığımız gibi biri değilmiş!

Vay be! O da kahrolası kutuplaşmanın kurbanı olmuş!

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