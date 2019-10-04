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Mesut Özil için şoke eden yorum: Hak etmiyor

Arsenal'in menajeri Unai Emery, Standard Liege maçında adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in kadroda yer almamasının sebebini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Standard Liege'i 4-0 mağlup eden Arsenal'de menajer Unai Emery, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Mesut Özil'i neden kadroya almadınız?" sorusunu yanıtlayan Emery, "Mesut'u kadroya almadım çünkü diğer oyuncular, ondan daha fazla hak ediyor" dedi.

Maçı değerlendirerek sözlerine devam eden Emery, "İlk iki maçta 6 puan almak önemli. İyi bir oyun ortaya koyduk. Ancak yine de oyunumuzu geliştirmek için çalışmaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Harika performans sergilediler"
Emery sözlerini, "Topu daha iyi kontrol edebilir ve daha fazla pozisyon yaratabiliriz ama ligde yorucu bir maç oynadık. Buna rağmen oyuncularım harika performans sergilediler" ifadeleriyle tamamladı.

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