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Enflasyonun tek haneye inmesi dolara nasıl yansıdı! Dolar kuru ne kadar? 4 Ekim 2019

Dün açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarının Temmuz 2017’den bu yana ilk kez tek haneye inmesinin ardından gözler ekonomi piyasalardaki hareketlere çevrildi. Peki dolarda son durum nedir?'

Dün ekonomi piyasalarının merakla beklediği eylül ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Enflasyon eylülde yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 9,26 oldu ve Temmuz 2017’den bu yana ilk kez tek haneli rakamlara indi. 

TÜFE'de 2019 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti.

Peki açıklanan enflasyon verileri sonrası bugün yani 4 Ekim itibari ile dolar ne kadar? Dolar kuru şuan ki seyri ile dünkü kapanışta piyasalarda son durum nasıldı? İşte yanıtlar;

Dolar kuru bugün ne kadar?

4 ekim itibari ile dolar kuru 5.6926 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

Dün piyasalar nasıl kapanmıştı

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6682 lira ve en yüksek 5.7139 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,
euro en düşük 6.2126 lira ve en yüksek 6.2755 lirayı gördükten sonra, 6.26 – 6.27 lira aralığında,
sterlin en düşük 6.9658 lira ve en yüksek 7.0819 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem gördü.

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